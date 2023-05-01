علاء فهمى: أبطال طائرة الزمالك قدموا مباراة كبيرة واستحقوا التتويج بالكأس

ياسر رشاد - القاهرة - اشاد علاء فهمى رئيس قطاع الكرة الطائرة بنادى الزمالك بالفوز الكبير الذى حققه الفارس الابيض على غريمة التقليدى النادى الاهلى والتتويج ببطولة كأس مصر لهذا الموسم للموسم الثالث علي التوالي.

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وقال علاء فهمي ان فريق الزمالك قدم مباراة كبيرة واستحق الفوز ببطولة الكاس وتحقيق الثنائية للموسم الثاني علي التوالي والحفاظ على اللقب.

وأضاف علاء فهمي ان ابناء القلعة البيضاء سيطروا على مجريات المبارة بشكل كبير وحسم المباراة لالحهم مؤكداً أن الفضل يرجع للتركيز

الكبير الذى ظهر على اللاعبين للفوز باللقب موضحاً ان الفوز بالبطولة يضاف لسجل انجازات الكرة الطائرة بالقلعة البيضاء.

وأضاف فهمي أن المجهود الكبير الذي بذله المستشار مرتضى منصور رئيس الزمالك ومجلس الإدارة، ممثلا في أحمد مرتضى المسؤول عن ملف ألعاب الصالات كان بمثابة كلمة السر، التي فتحت طريق البطولات.



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