إنبي في كينيا للمشاركة في بطولة أفريقيا لتنس الطاولة

ياسر رشاد - القاهرة - وصلت بعثة الفريق الأول لتنس الطاولة بنادى إنبى إلى كينيا لخوض منافسات بطولة الأندية الأفريقية لتنس الطاولة خلال الفترة من 1 وحتى 5 مايو المقبل .

ويرأس البعثة المهندس أحمد الخشاب عضو مجلس إدارة نادى إنبى والمشرف على تنس الطاولة بالنادي .

وحرص رئيس النادى أيمن الشريعى على الاطمئنان هاتفياً على كافة الأمور والإجراءات الخاصة بالفريق قبل سفره لدولة كينيا

، متمنياً لهم خالص التوفيق خلال البطولة والعودة بكأس أفريقيا وتكرار إنجاز العام الماضي .

وكان قد توج الفريق الأول لرجال تنس الطاولة بنادي إنبي، بلقب بطولة أفريقيا للأندية أبطال الدوري، والتي أقيمت بمدينة لاجوس النيجيرية العام الماضي .