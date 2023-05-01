إنبي في كينيا للمشاركة في بطولة أفريقيا لتنس الطاولة

ياسر رشاد - القاهرة - وصلت بعثة الفريق الأول لتنس الطاولة بنادى إنبى إلى كينيا لخوض منافسات بطولة الأندية الأفريقية لتنس الطاولة خلال الفترة من 1 وحتى 5 مايو المقبل .
ويرأس البعثة المهندس أحمد الخشاب عضو مجلس إدارة نادى إنبى والمشرف على تنس الطاولة بالنادي .
وحرص رئيس النادى أيمن الشريعى على الاطمئنان هاتفياً على كافة الأمور والإجراءات الخاصة بالفريق قبل سفره لدولة كينيا، متمنياً لهم خالص التوفيق خلال البطولة والعودة بكأس أفريقيا وتكرار إنجاز العام الماضي .
وكان قد توج الفريق الأول لرجال تنس الطاولة بنادي إنبي، بلقب بطولة أفريقيا للأندية أبطال الدوري، والتي أقيمت بمدينة لاجوس النيجيرية العام الماضي .