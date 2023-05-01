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أتلتيكو مدريد يكتسح بلد الوليد بخماسية مثيرة في الليجا

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ياسر رشاد - القاهرة - أكتسح الفريق الأول لكرة القدم بنادي أتلتيكو مدريد نظيره فريق بلد الوليد بخمس أهداف مقابل هدفين في المباراة التي أقيمت بينهما مساء اليوم الأحد على ملعب نيوفيو جوسي زورييلا في الجولة الـ32 من عمر .

 

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وتقدم أتلتيكو بالهدف الأول في اللقاء بأقدام ناهويل مولينا في الدقيقة 20 , وبعد دقائق أضاف خوسي ماريا خيمينيز الهدف الثاني في الدقيقة 24 ، ليضعاف النتيجة الفارو موراتا في الدقيقة 38 .

 

وقبل نهاية الشوط الأول قلص بلد الوليد النتيجة عن طريق سايل

لارين في الدقيقة 42 ، ثم سجل سيرجو اسكوديرو الهدف الثاني في الدقيقة 74.

 

قبل انتهاء لمباراة سجل خواكين فيرنانديز وممفيش ديباي الهدف الرابع والخامس لأتلتيكو مدريد.

 

ليرتفع رصيد أتلتيكو مدريد إلى النقطة الـ66 في المركز الثالث بجدول ترتيب الليجا ، فيما يأتي بلد الوليد في المركز الخامس عشر برصد 35 نقطة. 

 

 

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محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

فريق تحرير موقع رياضة 365 هو فريق متخصص في اخبار كرة القدم العربية والعالمية والدوريات الاروبية

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