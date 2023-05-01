يوفنتوس يسقط في فخ التعادل أمام بولونيا بالدوري الإيطالي

ياسر رشاد - القاهرة - سقط فريق يوفنتوس في فخ التعادل امام مضيفه بولونيا بهدف لكل فريق في المواجهة النارية التي جمعتهما مساء اليوم ضمن منافسات بطولة الدوري الإيطالي.

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أنهى فريق بولونيا الشوط الأول للقاء متقدماً بهدف مبكر سجله ريكاردو اورسوليني بعد 10 دقائق فقط من إنطلاق صافرة بداية اللقاء، ليمنح فريقه الأفضلية داخل ملعب المباراة.

وفرض بولونيا رتمه على ملعب اللقاء مستفيداً من ارتباك البيانكونيري بعد تلقيه هدف مبكر، قبل أن يستفيق الضيوف مرة أخرى

بحثاً عن تعديل النتيجة.

حاول يوفنتوس العودة سريعاً في المباراة حتى جاءت الدقيقة 61 لينجح البولندي الدولي ميليك في تسجيل هدف التعادل ليوفنتوس.

بهذه النتيجة رفع يوفنتوس رصيده إلى 60 نقطة في المركز الثالث بجدول ترتيب المسابقة، بينما رفع بولونيا رصيده إلى النقطة 45 في المركز الثامن.

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