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القاهرة - سامية سيد - أخبار الأهلى اليوم الأحد 30 / 4 / 2023، حيث شهد النادي العديد من الأحداث الرياضية المهمة، أبرزها: تحديد موعد السفر إلى الإمارات لخوض مباراة السوبر المصرية وتحديد موقف ياسر إبراهيم الطبي.
كشف مصدر داخل النادى الأهلي أن ياسر إبراهيم مدافع الأهلي سيخضع للأشعة خلال الساعات القادمة ،بعد تعرضه للإصابة بالتواء فى كاحل القدم خلال مشاركته فى مباراة فريقه أمام الرجاء المغربي أمس فى إياب دور الثمانية لبطولة دوري أبطال أفريقيا.
وأكد المصدر أن الجهاز الطبي قرر خضوع ياسر للأشعة بعد زوال التورم الذي صاحب الالتواء الذى تعرض له ياسر إبراهيم، لتحديد حجم الإصابة ومدة العلاج وموقفه من اللحاق بمباراة السوبر المصري أمام الزمالك الجمعة المقبل باستاد محمد بن زايد بدولة الإمارات.
ووصلت بعثة الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي إلى القاهرة قادمة من المغرب بعد مواجهة فريق الرجاء والتأهل إلى نصف نهائي دوري أبطال أفريقيا.
حدد الجهاز الفني للنادى الأهلى، بقيادة مارسيل كولر، الثلاثاء المقبل موعداً للسفر إلى الإمارات لخوض مباراة السوبر المحلى أمام الزمالك.
يحسم أحمد أبو عبلة، رئيس الجهاز الطبي بالنادى الأهلى، موقف الرباعى "عمرو السولية ورامى ربيعة ومحمد الضاوى كريستو وياسر إبراهيم" لاعبى الفريق من مواجهة الزمالك فى السوبر المحلى.
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