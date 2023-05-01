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القاهرة - سامية سيد - أخبار الأهلى اليوم الأحد 30 / 4 / 2023، حيث شهد النادي العديد من الأحداث الرياضية المهمة، أبرزها: تحديد موعد السفر إلى الإمارات لخوض مباراة السوبر المصرية وتحديد موقف ياسر إبراهيم الطبي.

كشف مصدر داخل النادى الأهلي أن ياسر إبراهيم مدافع الأهلي سيخضع للأشعة خلال الساعات القادمة ،بعد تعرضه للإصابة بالتواء فى كاحل القدم خلال مشاركته فى مباراة فريقه أمام الرجاء المغربي أمس فى إياب دور الثمانية لبطولة دوري أبطال أفريقيا. وأكد المصدر أن الجهاز الطبي قرر خضوع ياسر للأشعة بعد زوال التورم الذي صاحب الالتواء الذى تعرض له ياسر إبراهيم، لتحديد حجم الإصابة ومدة العلاج وموقفه من اللحاق بمباراة السوبر المصري أمام الزمالك الجمعة المقبل باستاد محمد بن زايد بدولة الإمارات.

نعي النادي الأهلي، عبر موقعه الرسمي، مشجعة الرجاء المغربي التى وافتها المنية أمس إثر التزاحم خلال مباراة الفريقين بدوري أبطال أفريقيا، داعيا الله أن يتغمد الفقيدة بواسع رحمته ويدخلها فسيح جناته ويلهم أهلها وذويها الصبر والسلوان. ووصلت بعثة الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي إلى القاهرة قادمة من المغرب بعد مواجهة فريق الرجاء والتأهل إلى نصف نهائي دوري أبطال أفريقيا.

حدد الجهاز الفني للنادى الأهلى، بقيادة مارسيل كولر، الثلاثاء المقبل موعداً للسفر إلى الإمارات لخوض مباراة السوبر المحلى أمام الزمالك. وصلت بعثة فريق الأهلى للقاهرة قادمة من المغرب بعد خوض مباراة الرجاء المغربى فى إياب ربع نهائي دوري أبطال أفريقيا، والتى أقيمت مساء السبت على مركب محمد الخامس بالدار البيضاء وانتهت بالتعادل السلبى ليصعد المارد الأحمر لنصف نهائي البطولة ويضرب موعداً مع الترجى التونسى. طبيب الأهلى يحدد موقف السولية وربيعة وكريستو وياسر من مواجهة الزمالك يحسم أحمد أبو عبلة، رئيس الجهاز الطبي بالنادى الأهلى، موقف الرباعى "عمرو السولية ورامى ربيعة ومحمد الضاوى كريستو وياسر إبراهيم" لاعبى الفريق من مواجهة الزمالك فى السوبر المحلى. وغاب عمرو السولية ورامى ربيعة ومحمد الضاوى كريستو عن مباراة الأهلى والرجاء المغربى بسبب الإصابة، فيما تعرض ياسر إبراهيم للإصابة خلال المباراة الأخيرة بجزع بسيط.

حرص لاعبو النادى الأهلى على التقاط صورة جماعية مع زميلهم محمد فخري لدعمه معنوياً بعد تعرضه لهجوم جماهيري قبل مباراة الرجاء المغربى. ونشر الحساب الرسمي للأهلي صورة لفخري خلال تفقده أرضية الملعب، والتقاطه بعض الصور قبل انطلاق المباراة، فقابلها عدد من الجماهير بانتقادات وسخرية.

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