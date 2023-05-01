أخبار الرياضة المصرية اليوم الأحد 30 / 4 / 2023

القاهرة - سامية سيد -

شهدت الرياضة المصرية اليوم الأحد 30 / 4 / 2023، العديد من الأحداث المهمة، على رأسها عقد لجنة الاستئناف باتحاد الكرة اجتماعا غدا الإثنين بجانب فوز منتخب مصر الأولمبى على الكونغو 2-0 وديا.

سيراميكا يهزم البنك الأهلي بركلات الترجيح.. ويواجه الاتحاد السكندري بنصف نهائي كأس الرابطة

نجح فريق سيراميكا في الفوز علي البنك الأهلي بركلات الجزاء الترجيحية، عقب انتهاء المباراة في وقتها الأصلي بهدفين لكل منهما في المباراة التي جمعتهما بدور الـ8 من بطولة كأس الرابطة، ليواجه الفريق في النصف النهائي نظيره الاتحاد السكندري.

المنتخب الأولمبى يهزم الكونغو 2 / 0 ودياً استعداداً لأمم أفريقيا

فاز منتخب مصر الأولمبى على نظيره الكونغولى بهدفين نظيفين فى المباراة الودية التى أقيمت اليوم باستاد الإسكندرية، فى اطار استعدادات الفريقين لبطولة أمم أفريقيا بالمغرب المؤهلة فيما بعد لأولمبياد باريس 2024.

لجنة الاستئناف باتحاد الكرة تجتمع غداً

قرر المستشار عادل الشوربجى رئيس لجنة الاستئناف بالاتحاد المصري لكرة القدم عقد اجتماع للجنة غدا الاثنين.

كشف مصدر داخل النادى الأهلي أن ياسر إبراهيم مدافع الأهلي سيخضع للأشعة خلال الساعات القادمة ،بعد تعرضه للإصابة بالتواء فى كاحل القدم خلال مشاركته فى مباراة فريقه أمام الرجاء المغربي أمس فى إياب دور الثمانية لبطولة دوري أبطال أفريقيا.