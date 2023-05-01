شكرا لقرائتكم خبر عن الزمالك يهزم الأهلى ويتوج بلقب كأس مصر للطائرة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تُوج فريق رجال الكرة الطائرة بنادى الزمالك بلقب كأس مصر للموسم المحلى 2022/2023 بالفوز على نظيره الأهلى بنتيجة 3/2 فى المباراة الفاصلة لتحديد بطل كأس مصر للموسم المحلى 2022 / 2023 على صالة اتحاد الشرطة بالدراسة.

وشهدت منافسات بلاى أوف النهائى التى أقيمت على مدار يومى الخميس والجمعة الماضيين فوز الزمالك فى اللقاء الأول والأهلى فى اللقاء الثانى بنفس النتيجة 3 /2 على نفس الصالة حتى تم اللجوء لمباراة فاصلة.

وشهد اللقاء الأول تفوق ملحوظ للزمالك عن طريق الثنائى أحمد يوسف ورضا هيكل، بينما شهد اللقاء الثانى تألقا ملحوظا للأهلى عن طريق أحمد صلاح ومحمد عسران اللاعب الواعد.

يمنح نظام البلاى أوف الفريق الفائز بمباراتين اللقب، وفى حال التعادل يتم اللجوء لمباراة فاصلة.

ونجح فريق الزمالك مؤخرا فى الاحتفاظ بلقب الدورى للموسم الثانى على التوالى على حساب غريمه التقليدي بالفوز فى البلاى أوف مؤخرا على صالة أكتوبر الدولية، حيث يسعى لمواصلة التفوق على المارد الأحمر وسط طموح الأخير فى الأخذ بالثأر فى منافسات كأس مصر، خاصة أن الأهلى لم يحصد لقبي الدورى والكأس الموسم الماضى أيضا فى ظل تفوق الزمالك.