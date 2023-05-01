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شباب طائرة الأهلى يفوز على الزمالك ويتوج ببطولة الجمهورية

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القاهرة - سامية سيد - تُوج فريق الشباب للكرة الطائرة بالنادي الأهلي تحت 17 سنة بلقب بطولة الجمهورية، بعد الفوز على الزمالك في ختام منافسات البطولة.

ونجح شباب طائرة الأهلي في إنهاء اللقاء لصالحهم بثلاثة أشواط مقابل شوط، ويتوج بلقب البطولة.

وعقب نهاية المباراة تسلم لاعبو «شباب طائرة الأهلي» والجهاز الفني ميداليات المركز الأول وكأس البطولة واحتفل الفريق باللقب.

 

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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