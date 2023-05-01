شكرا لقرائتكم خبر عن شباب طائرة الأهلى يفوز على الزمالك ويتوج ببطولة الجمهورية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تُوج فريق الشباب للكرة الطائرة بالنادي الأهلي تحت 17 سنة بلقب بطولة الجمهورية، بعد الفوز على الزمالك في ختام منافسات البطولة.

ونجح شباب طائرة الأهلي في إنهاء اللقاء لصالحهم بثلاثة أشواط مقابل شوط، ويتوج بلقب البطولة. وعقب نهاية المباراة تسلم لاعبو «شباب طائرة الأهلي» والجهاز الفني ميداليات المركز الأول وكأس البطولة واحتفل الفريق باللقب.

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