شكرا لقرائتكم خبر عن فيوتشر يهزم حرس الحدود بهدف ويتأهل لنصف نهائى كأس الرابطة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - انتزع فريق فيوتشر فوزا صعبا على فريق حرس الحدود بهدف نظيف، فى المباراة التى أقيمت بينهما اليوم الأحد، على استاد بتروسبورت فى إطار منافسات ربع نهائى كأس رابطة الأندية.

تقدم فيوتشر فى الدقيقة 10 بعدما سجل إبراهيم القاضى بالخطأ فى مرماه بعد ركنية لعبها ناصر ماهر، لتصطدم الكرة بقدم إبراهيم القاضى وتسكن شباك محمد فوزى.

وأهدر لاعبو حرس الحدود العديد من الفرص فى الشوط الثانى، الذى سيطر عليه لاعبو الحرس بشكل كامل، والتى جاءت أبرزها للمهاجم مصطفى زيكو الذى سدد كرة من على منطقة الجزاء ليتألق محمد حمدى حارس فيوتشر وينقذ فيوتشر من هدف التعادل.

واضطر لاعبو فيوتشر على العودة لنصف ملعبهم والاعتماد على الهجمات المرتدة، ولكن دون جدوى من الفريقين، لتنتهى المباراة بفوز صعب لفيوتشر على حساب حرس الحدود الذى قدم أحد أفضل مبارياته هذا الموسم.

بهذه النتيجة حافظ فريق فيوتشر على حظوظه فى التتويج بلقب كأس رابطة الاندية هذا الموسم، للحفاظ على لقبه الذى توج به الموسم الماضى.

بدأ فيوتشر المباراة بتشكيل مكون من:

حراسة المرمى: محمد حمدى

الدفاع: على الفيل، باسم على، محمود مرعى، طارق طه

الوسط: محمد رضا بوبو، كريم نيدفيد، مهند لاشين، مصطفى البدرى، ناصر ماهر

الهجوم: مروان محسن

بينما جاء تشكيل حرس الحدود كالتالى:

حراسة المرمى: محمد فوزى

الدفاع: مؤمن عوض، أحمد شديد قناوى، إبراهيم القاضى، محمد بن والى

الوسط: محمد أحمد، مصطفى جمال، إيمانويل ديفيد، أحمد قاسم، محمد ممدوح

الهجوم: مصطفى زيكو