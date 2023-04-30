عرض ثالث من القطريين للاستحواذ على نادي مانشستر يونايتد

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ووفقا لشبكة سكاي سبورتس الإنجليزية، فإن عرض الشيخ جاسم تخطى حاجز الخمسة مليارات جنيه إسترليني بقليل، من أجل الاستحواذ على 100 في المئة من أسهم النادي، لكن عرضه لا يزال يقل عن ستة مليارات جنيه إسترليني المطلوبة من الملاك الحاليين عائلة غليزر.
من جانبه، قدم رجل الأعمال البريطاني السير جيم راتكليف، مؤسس شركة إنيوس للكيماويات، عرضه النهائي لشراء مانشستر يونايتد والذي تخطى أيضا حاجز الخمسة مليارات.
وأشارت التقارير أيضا إلى أن الشيخ جاسم لم يخضع لطلبات ملاك يونايتد بدفع المبلغ المطلوب (6 مليارات) حتى الآن، لكن جاء عرضه الثالث أعلى من جميع عروض المنافسين.
وكان رجل الأعمال القطري قد قدم عرضه الثاني للاستحواذ على النادي، كما قدم البريطاني جيم راتكليف ورجل الأعمال الفنلندي توماس زيلياكوس عروضا لشراء يونايتد في فبراير الماضي.
ومن المرجح أن أي بيع محتمل لمانشستر يونايتد سيتجاوز أكبر صفقة رياضية تمت حتى الآن، والتي كانت مقابل 5.2 مليارات دولار بما في ذلك الديون والاستثمارات المدفوعة من أجل شراء نادي تشيلسي.
وبدأت عائلة غليزر، المالكة ليونايتد، في نوفمبر مناقشة خيارات لبطل الدوري الإنجليزي 20 مرة، سواء بانضمام مستثمرين جدد أو بيع النادي بعد 17 عاما من شرائه.
وأفادت مصادر الشهر الماضي بأن ليفربول منافس يونايتد في الدوري الممتاز قال أيضا إنه سيستكشف خيار جذب المستثمرين، بينما من المقرر أن يتلقى توتنهام هوتسبير عرضا بقيمة 3.75 مليارات دولار من الملياردير الأمريكي من أصل إيراني جهم نجفي.
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