تزوير أعمار اللاعبين يبعد جنوب السودان من أمم أفريقيا

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وقال كاف، في رسالة وجهها لجميع الأطراف المعنية ببطولة كأس أمم أفريقيا للناشئين-الجزائر 2023، إن منتخب جنوب السودان لم يحترم مضمون المنشور الذي أصدره بتاريخ 11 أبريل الحالي، والذي ينص على أنه بعد إجراء اختبار الرنين المغناطيسي (لتحديد العمر) لفريق مشارك، وفي حال فشل 4 لاعبين أو أكثر في هذا الاختبار، فإنه سيتم إقصاء هذا الفريق برمته.
وأوضح كاف أنه تبعا لهذا القرار، فإن المجموعة الثالثة التي كانت تضم جنوب السودان، باتت تتشكل حصرا من منتخبات الكاميرون ومالي وبوركينافاسو. مقابل 4 منتخبات في المجموعة الأولى، ومثلها في المجموعة الثانية. وكشف أن لجنة تنظيم مسابقات الشباب التابعة له أبقت على قاعدة تأهل الأول والثاني عن كل مجموعة لربع النهائي إضافة إلى أفضل منتخبين من المركز الثالث مع تعديل نمط تحديدهما.
وأشار إلى قرارها بعدم احتساب نقاط مباراتي صاحبي المركز الثالث في المجموعتين الأولى والثانية مع صاحبي المركز الرابع والأخير في مجموعتيهما، وهذا لضمان عدد المباريات نفسه مع المجموعة الثالثة التي تضم 3 منتخبات فقط.
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