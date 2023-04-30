شكرا لقرائتكم خبر الاتحاد على بعد 6 خطوات من اللقب.. والنصر ينعش آماله ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - تمسك فريق الاتحاد بصدارة ترتيب دوري روشن السعودي للمحترفين برصيد 59 نقطة، وبفارق ثلاث نقاط ومباراة عن أقرب منافسيه النصر(56 نقطة) عقب نهاية مباريات الجولة الرابعة والعشرين من منافسات دوري روشن، بإسقاطه لفريق الشباب بهدفين مقابل هدف في مباراة دراماتيكية ومثيرة حسمها أصحاب الأرض بجزائية المغربي عبدالرزاق حمدالله في الوقت بدل الضائع من زمن المباراة.

فيما عالج فريق النصر أوجاعه عقب خسارته أمام نده التقليدي الهلال في ديربي العاصمة وخروجه من الدور نصف نهائي لبطولة كأس الملك أمام فريق الوحدة، بفوز عريض على ضيفه الرائد برباعية نظيفة.

بينما حقق ثلاثي مؤخرة ترتيب دوري روشن (العدالة والخليج والباطن) نتائج إيجابية في الجولة 24 بفوز أبناء الحليلة على ضيفهم التعاون بهدفين مقابل هدف، وفوز الخليج على الفيحاء بثلاثية نظيفة، ومن قبلهم فوز فريق الباطن على الهلال بهدف دون رد.

النمور تفترس الليوث

انتزع فريق الاتحاد فوزا غاليا ومهما أمام ضيفه الشباب في الجوهرة المشعة بجدة بهدفي المغربي عبدالرزاق حمدالله، في مواجهة شهدت أحداثا مثيرة وإضاعة المهاجم الغابوني أرون بوبيندزا لركلة الجزاء الحاسمة في وقت حساس من المباراة؛ ليواصل أصحاب الأرض تصدرهم وتمسكهم بصدارة ترتيب الدوري بـ59 نقطة قبل 6 جولات من الحسم.

الانضباط تبعد زكريا

من المنتظر أن تصدر لجنة الانضباط قرارا حازما بحق الظهير الأيسر الاتحادي زكريا هوساوي المطرود بالبطاقة الحمراء في لقاء الشباب عقب بصقه على أحد لاعبي الشباب، وذلك بالإيقاف لمدة 6 مباريات مع غرامة مالية تصل إلى 60 ألف ريال حسب لائحة الانضباط والأخلاق، مما يعني غيابه عن المشاركة مع فريقه لنهاية الموسم الحالي والذي يشارف على الانتهاء.

البرتغالي سانتو ينفجر فرحا

لم تسع الفرحة مدرب فريق الاتحاد وأحد أفضل مدربي دوري روشن هذا الموسم البرتغالي نونو سانتو المعروف بهدوئه المعتاد في دكة بدلاء فريقه، بعد أن انفجر فرحا مشاركا ومعبرا عن الفوز الثمين على مطارده الشباب أمام الجماهير الاتحادية الغفيرة التي حضرت المباراة، معللا ذلك بأن جمهور الاتحاد هو سر الانتصارات للفريق.

النصر يواصل ملاحقة العميد

رفض فريق النصر الاستسلام عقب خسارته لديربي الرياض وخروجه المفاجئ من بطولة كأس خادم الحرمين الشريفين، وعاد لمطاردة الاتحاد في صدارة ترتيب الدوري بفوز كبير على الرائد، جدد معه حظوظ في المنافسة على لقب الدوري الأمل المتبقي للفريق عقب تفريطه في بطولتي السوبر السعودي وكأس الملك.

الاتفاق يؤمن موقفه

أمن فريق الاتفاق من موقفه مبتعدا عن خطر الهبوط بفوزه على ضيفه ضمك بهدفين دون رد ليصل للنقطة 30، بينما عاد فريق الطائي للانتصارات بفوزه على ضيفه أبها بهدف دون رد أوصله للنقطة 31 بسلم الترتيب.

الخليج والعدالة يعبران الفيحاء والتعاون

حقق فريق الخليج والعدالة فوزين هامين في مستقبل مسيرتهما في دوري روشن السعودي للمحترفين، حيث حصد فريق أبناء الأحساء فوزا مهما على ضيفهم التعاون بهدفين مقابل هدف رفع رصيده من خلاله للنقطة21، بينما اتخم لاعبو فريق الدانة شباك الفيحاء بثلاثية وصل معها الفريق للنقطة 20.

الفتح والوحدة حبايب

تقاسم فريقا الفتح والوحدة نقاط لقائهما الذي جمعهما على استاد مدينة الأمير عبدالله بن جلوي بالأحساء على إثر التعادل الإيجابي الذي انتهت إليه المواجهة، بعد أن تقدم لأصحاب الأرض الإسباني تيو، قبل أن يعادل الضيوف بجزائية المغربي فيصل فجر.

حمدالله يعادل إيغالو في صدارة الهدافين:

المغربي عبدالرزاق حمدالله 18 هدفا

النيجيري إوديون إيغالو 18 هدفا

البرازيلي أندرسون تالسكا 16هدفا

فراس البريكان 12 هدفا

البرتغالي كريستيانو رونالدو 12 هدفا

البرازيلي كارلوس جونيور 12 هدفا