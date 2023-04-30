الإسماعيلي يطالب بإعادة مباراة المصري في كأس الرابطة

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - طالب مجلس إدارة الإسماعيلي بإعادة مباراة الفريق الأول لكرة القدم بالنادي أمام المصري البورسعيدي، التي أقيمت السبت.

وودع الإسماعيلي بطولة كأس الرابطة، عقب خسارته صفر / 2 أمام المصري في دور الثمانية للمسابقة.

وذكر الإسماعيلي في بيان عبر موقعه الرسمي أمس أنه تقدم بشكوي مدعومة بالتقارير الطبية والأدلة الدامغة ضد خالد الغندور حكم مباراته أمام المصري.

وقال الإسماعيلي «الحكم تسبب في صناعة أجواء ملتهبة ومشحونة أدت إلى إصابات دامية لنجوم الإسماعيلي باهر المحمدي ومحمد هاشم وعبدالرحمن مجدي، حيث أصيب هاشم بجرح غائر تم تضميده بنحو 4 غرز بضربة متعمدة أغمض حكم المباراة عينيه عنها ولم يكلف نفسه عناء مراجعة الفار».

وأضاف البيان «كما أصيب اللاعبان المحمدي ومجدى بجروح خطيرة، وجاء ذلك كله بسبب قرارات الحكم المهزوزة التي منحت المنافس فرصة للاستمرار في اللعب بخشونة مفرطة وقوة غير مشروعة دون أن يجد لاعبو الإسماعيلي الحماية الكافية».

وتابع «خسر الإسماعيلي من المصري في أجواء لا علاقة لها بالروح الرياضية وذلك بسبب حكم المباراة ويطالب الإسماعيلي في شكواه بمعاقبة الحكم وإعادة المباراة، خاصة وأن الأخطاء التحكيمية كانت جسيمة تسببت في خروجه غير المستحق من كأس الرابطة التي كان أبرز المرشحين للفوز بها».

واختتم النادي بيانه «يهيب الإسماعيلي بمجلس رابطة المحترفين سرعة التدخل وإعادة الحق لأصحابه».