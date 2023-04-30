شكرا لقرائتكم خبر طرد الدوسري يخرج ماريغا من حسابات دياز ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - أحبط نادي الهلال جماهيره بعد تعادله بنتيجة (1-1) أمام ضيفه أوراوا ريد دياموندز الياباني، في المباراة التي احتضنها ملعب الملك فهد الدولي بالرياض، أمسية السبت 29 أبريل، في ذهاب نهائي بطولة دوري أبطال آسيا.

وعلى الرغم من بداية «الزعيم» المميزة، وإحراز هدف التقدم عن طريق سالم الدوسري عند الدقيقة (13)، فشل الهلال في مضاعفة النتيجة، وتلقى هدفا في الشوط الثاني عند الدقيقة (53) عن طريق الياباني شينزو كوروكي، إضافة إلى تعرض الدوسري لحالة طرد عند الدقيقة (86)، إثر قيامه بضرب لاعب أوراوا، كين إياو، بدون كرة، ليتعرض للإقصاء المباشر من الحكم العماني أحمد الكاف، ويتأكد غيابه عن لقاء الإياب بداعي الإيقاف.

ركلة جزاء مستحقة

وأغفل الحكم العماني احتساب ركلة جزاء مستحقه لصالح الهلال عند الدقيقة 90+2 بعد قيام مدافع أوراوا، الياباني جومبي هاياكاو، بدعس قدم اللاعب البرازيلي ميشيل ديلغادو، بشهادة خبراء التحكيم.

وستكون مهمة الهلال صعبة في حصد لقبه الآسيوي الخامس، خلال مباراة الإياب التي ستقام يوم 6 مايو المقبل على أرضية ملعب «سايتاما 2002» باليابان، حيث يكفي فريق أوراوا على ملعبه التعادل السلبي؛ حتى يحقق لقب المسابقة للمرة الثالثة في تاريخه.

تشكيلة دياز

الأرجنتيني رامون دياز، مدرب الهلال، أشرك خلال لقاء الذهاب أمام أوراوا المدافع الكوري الجنوبي جانغ هيون سو، ووضع المالي موسى ماريغا والنيجيري أوديون إيغالو في المقدمة، واعتمد على البرازيلي ميشيل ديلغادو في الجناح، لكن عددا من المحللين الرياضيين اتفقوا على أن التشكيل كان له تأثير سلبي على وسط ملعب الزعيم، الذي افتقد كثيرا لخدمات الكولومبي غوستافو كويلار، المميز في افتكاك الكرات، وكذلك البيروفي أندريه كاريلو الذي يستطيع اللعب في أكثر من مركز، سواء في وسط الملعب، أو كجناح أيمن.

وكان الأفضل لمدرب الهلال أن يشرك كويلار أو كاريلو في وسط الملعب، ويستبعد ماريغا من قائمة أجانبه في اللقاء؛ لتعزيز منطقة وسط الملعب، ومنح فريقه قدرة أكبر على افتكاك الكرة، لاسيما مع ضعف المساندة الدفاعية من الثلاثي ماريغا وديلغادو والدوسري لثنائي الوسط.

كاريلو خيار متاح

في بدايات كاريلو مع الهلال، كان يلعب دائما كجناح أيمن، لكنه بعد حضور دياز والتعاقد مع ماريغا وديلغادو تم توظيفه كلاعب وسط، وفي مباراة الإياب أمام أوراوا قد يعود الدولي البيروفي لمكانه المفضل بسبب إيقاف الدوسري.

ويمكن لمدرب الهلال في لقاء العودة ضد اليابانيين الاعتماد على كاريلو في مركز الجناح الأيمن، ويلعب ديلغادو كجناح أيسر، ويشغل إيغالو مركز المهاجم، ويلعب الثلاثي عطيف وسلمان وكنو في وسط ملعب «الزعيم»، وفي هذه الحالة سيخرج ماريغا من حسابات دياز.