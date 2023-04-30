الحزم يحدد الرباعي الصاعد لدوري روشن

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - يلعب فريق الحزم دورا كبيرا في تحديد هوية الصاعدين لدوري روشن للمحترفين حين يستضيف اليوم فريق الفيصلي ضمن مباريات الجولة الـ30 من دوري يلو للدرجة الأولى للمحترفين.

ويحتل الحزم المركز الرابع برصيد 55 نقطة وهو المركز المؤهل لدوري روشن، حيث في هذا الموسم يتأهل أصحاب المراكز الأربعة الأولى والمنافس الوحيد للرباعي (الأهلي والأخدود والرياض والحزم) هو فريق الفيصلي صاحب المركز الخامس برصيد 47.

ومن المؤكد أن تلعب المباراة بنظام مباريات الكؤوس ففوز الحزم يحسم أمر صعوده بنسبة 90% كونه سيفرق عن الفيصلي بفارق 11 نقطة وذلك قبل انتهاء البطولة بخمس جولات، والفوز أيضا سيصب في مصلحة فرق المراكز الأولى، حيث سيصبح الأهلي (المتصدر) أول المتأهلين رسميا بسبب وصوله الى النقطة 62 وهو أعلى رصيد قد يصل إليه الفيصلي مع تفوق الأهلي في المواجهات المباشرة التي سينظر إليها في حالة التعادل النقطي.

وبدرجة أقل من الأهلي سيكون الأخدود على بعد فوز واحد فقط من ضمان الصعود كونه يملك 59 نقطة ليأتي بعده فريق الرياض صاحب المركز الثالث برصيد 56.

أما في حالة فوز الفيصلي فسيتأجل حسم التأهل حتى الجولات الأخيرة من البطولة وتحديدا عندما تتجاوز الفرق حاجز 65 نقطة وهي أقصى عدد نقطي يستطيع الفيصلي الوصول له.

يذكر أن آخر فوز حققه الحزم على الفيصلي كان في موسم 2019 وذلك ضمن دوري كأس الأمير محمد بن سلمان ليلتقي بعدها الفريقان في 5 مواجهات فاز الفيصلي في 3 وحضر التعادل في مباراتين.

ترتيب فرق دوري يلو:

الأهلي بـ62

الأخدود بـ59

الرياض بـ56

الحزم بـ55

الفيصلي بـ47