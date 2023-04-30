شكرا لقرائتكم خبر مزاد علني لبيع كرة نهائي مونديال قطر ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - من المقرر أن يتم طرح الكرة التي لعب بها نهائي كأس العالم قطر 2022، بين الأرجنتين وفرنسا، في مزاد علني في يونيو؛ وفقا لما ذكرته تقارير صحفية.

وقالت صحيفة «ديلي ميل» البريطانية في تقرير لها «إن شخصا ما سيقوم بعرض كرة الرحلة في مزاد علني ومن الممكن أن يتم بيعها مقابل 200 ألف جنيه إسترليني».

وحصل أحد الأشخاص على كرة نهائي مونديال قطر، من جانب شركة «أديداس» العالمية المصنعة للكرة في مسابقة أجريت قبل أشهر، وقال الفائز بالكرة «دخلت المنافسة دون التفكير في الأمر حقا، ولكن عندما سمعت أنني فزت اعتقدت فعلا أنها كانت عملية احتيال».

وأشارت الصحيفة إلى أن الحاصل على الكرة سوف يعرضها في مزاد علني عبر الإنترنت ويبيعها بسعر كبير من أجل تغيير حياته للأفضل على حد وصف «ديلي ميل».

وسيعقد هذا المزاد عبر الإنترنت في دار المزادات في نورثهامبتون (مدينة إنجليزية)، وقد تلقى بالفعل اهتماما من جميع أنحاء العالم.