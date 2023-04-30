شكرا لقرائتكم خبر بعد 17 عاما.. الطائي يكسب أبها في حائل ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - نجح فريق الطائي في كسر عقدة فريق أبها التي لازمته طيلة سبعة عشر عاما منذ آخر مواجهة جمعت الفريقين في حائل ضمن منافسات الدوري السعودي الممتاز لموسم 2005م، وانتهت في حينها لمصلحة أبها بنتيجة (2 ــ 1).

وكسر الطائي سلسلة انتصارات أبها المتتالية في آخر أربع مواجهات جمعت الطرفين في دوري المحترفين كان فيها التفوق لمصلحة أبها، قبل أن يحقق الطائي فوزه مؤخرا على أبها بهدف وحيد لحساب الجولة الرابعة والعشرين من دوري روشن للمحترفين التي أقيمت على ملعب مدينة الأمير عبدالعزيز بن مساعد الرياضية بحائل، علما بأن مواجهة الدور الأول هذا الموسم قد كسبها أبها بهدفين مقابل هدف.

وأوقف الطائي سلسلة نزيف النقاط التي لازمت الفريق في آخر أربع مواجهات من الدوري، بانتصاره الثمين على نظيره أبها، وهو الفوز الثالث لمدربه الروماني ميريل رادوي منذ توليه زمام الأمور الفنية للفريق خلفا للبرتغالي بيدرو داكوستا، ليرتفع رصيد الطائي إلى 31 نقطة في المرتبة السابعة، فيما توقف رصيد أبها عند 27 نقطة في المرتبة العاشرة.

إحصائية مواجهات الطائي وأبها:

الدوري السعودي الممتاز ــ موسم 2005 / 2006م:

الدور الأول: أبها 1 X الطائي 3 الدور الثاني: الطائي 1 X أبها 2

دوري كأس الأمير محمد بن سلمان ــ موسم 2021 / 2022م:

الدور الأول: الطائي 0 X أبها 1 الدور الثاني: أبها 1 X الطائي 0

دوري روشن السعودي ــ موسم 2022 / 2023م:

الدور الأول: أبها 2 X الطائي 1 الدور الثاني: الطائي 1 X أبها 0