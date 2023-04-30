شكرا لقرائتكم خبر عن باتشيكو: هاجمنا مارومو بـ3 لاعبين.. وأتحمل مسئولية خروج بيراميدز من الكونفدرالية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال باتشيكو، المدير الفني لفريق بيراميدز، إنه في حالة الخسارة ستتوجه أصابع الاتهام للمدرب، وإنه يتحمل المسئولية، لكنه بالنظر للمباراة فإنني هاجمت بثلاثة مهاجمين ومعهم علي جبر في مركز المهاجم، وأجريت التغييرات في التوقيت المناسب من وجهة نظري.

وأضاف باتشيكو، خلال المؤتمر الصحفي للمباراة، إنه اضطر لتغيير محمد الشيبي لزيادة الفاعلية الهجومية، وكان أحمد فتحي الأولى بالخروج، ولكن إذا فعلت ذلك فإن الدفاع لن يوجد فيه أحد.

وكشف باتشيكو عن سبب تغيير رمضان صبحي، مؤكدا أنه كان يرغب في دعم الهجوم، واستبدال رمضان جاء لزيادة المهاجمين في أرض الملعب.

وتابع: "أنا رجل محترف كرة القدم، ودخلنا المباراة بشكل جيد جدا، لكن في بعض الأوقات لم نكن موفقين، واستقبلنا هدفا وحاولنا العودة لكن لم نوفق.. وجميع الخسائر التي تعرض لها بيراميدز كانت بهدف واحد وهذا يدل على أن هناك عملا في الكواليس".

وأشار إلى أنه سيعود إلى القاهرة ويعيد ترتيب أوراقه والعمل على الاستعداد للمرحلة المقبلة، وبارك لجالانتس على التأهل.