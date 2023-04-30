شكرا لقرائتكم خبر عن فيوتشر يتقدم على حرس الحدود بهدف عكسى فى الشوط الأول والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أنهى فريق فيوتشر الشوط الأول متقدما على حرس الحدود بهدف نظيف، فى المباراة المقامة حاليا على استاد بتروسبورت فى إطار منافسات ربع نهائى كأس رابطة الأندية.

تقدم فيوتشر فى الدقيقة 10 بعدما سجل إبراهيم القاضى بالخطأ فى مرماه بعد ركنية لعبها ناصر ماهر، لتصطدم الكرة بقدم إبراهيم القاضى وتسكن شباك محمد فوزى.

وأنقذ محمد حمدى حارس فيوتشر فريقه من هدف محقق بعدما تصدى لرأسية أحمد قاسم بعد عرضية مميزة من أحمد شديد قناوى، ليحافظ على تقدم فيوتشر.

وتبادل الفريقان الهجمات طوال الشوط الأول ولكن دون الوصول للشباك، لتبقى النتيجة كما هى بتقدم فيوتشر بهدف فى الشوط الأول.

بدأ فيوتشر المباراة بتشكيل مكون من:

حراسة المرمى: محمد حمدى

الدفاع: على الفيل، باسم على، محمود مرعى، طارق طه

الوسط: محمد رضا بوبو، كريم نيدفيد، مهند لاشين، مصطفى البدرى، ناصر ماهر

الهجوم: مروان محسن

بينما جاء تشكيل حرس الحدود كالتالى:

حراسة المرمى: محمد فوزى

الدفاع: مؤمن عوض، أحمد شديد قناوى، إبراهيم القاضى، محمد بن والى

الوسط: محمد أحمد، مصطفى جمال، إيمانويل ديفيد، أحمد قاسم، محمد ممدوح

الهجوم: مصطفى زيكو

وتأهل فريق فيوتشر إلى ربع نهائي كأس الرابطة المصرية للأندية المحترفة، بعد الفوز على طلائع الجيش، وخيم التعادل السلبي على نتيجة المباراة حتى نهاية وقتها الأصلي، ليلجأ الفريقين إلى ركلات الترجيح لحسم المتأهل، ليحسم فيوتشر ركلات الترجيح لصالحه بنتيجة 3 ركلة مقابل ركلة لفريق طلائع الجيش.

بينما نجح حرس الحدود فى التأهل إلى دور الثمانية لبطولة كأس الرابطة المصرية على حساب المقاولون العرب بعد الفوز بركلات الترجيح بنتيجة 6 / 5، بعدما لجأ الفريقان إلى ركلات الترجيح لحسم المتأهل إلى ربع نهائي البطولة والتي ابتسمت في النهاية للفريق العسكري.