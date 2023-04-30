شكرا لقرائتكم خبر عن سيراميكا يهزم البنك الأهلي بركلات الترجيح.. ويواجه الاتحاد السكندري بنصف نهائي كأس الرابطة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نجح فريق سيراميكا في الفوز علي البنك الأهلي بركلات الجزاء الترجيحية، عقب انتهاء المباراة في وقتها الأصلي بهدفين لكل منهما في المباراة التي جمعتهما بدور الـ8 من بطولة كأس الرابطة، ليواجه الفريق في النصف النهائي نظيره الاتحاد السكندري.

وتقدم البنك الأهلي عن طريق لاعبه إسلام جابر في الدقيقه 20 ، وفي الدقيقة 40 يتم طرد سعيدو سنبوري من البنك الاهلى، لينجح سيراميكا في احراز هدفين متتالين عن طريق محمد إبراهيم وصلاح محسن قبل نهاية الشوط الأول، ويتمكن كريم بامبو في احراز هدف التعادل للبنك الأهلي في الدقيقة 70.

وبدا فريق سيراميك المباراة بتشكيل يتكون من...

حراسة المرمى:عامر عامر

خط الدفاع: محمد شكري- مروان صحراوي- رجب نبيل - محمد عادل.

خط الوسط: محمد كناريا- محمد إبراهيم- محمود نبيل - محمد عنتر - ميدو جابر

خط الهجوم: صلاح محسن

ويجلس على مقاعد البدلاء كلا من: محمد بسام - سيف تقا - احمد رمضان بيكهام - محمد توني - محمود زلاكة - عمرو قلاوة - أحمد القرموطي6 - وايو كونستات -احمد ريان