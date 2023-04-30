حصاد منافسات الاسكيت في بطولة كأس العالم لرماية الخرطوش2023

ياسر رشاد - القاهرة - كشف أحمد عمران رئيس المركز الاعلامي للاتحاد المصري للرماية أن بطولة كأس العالم لرماية الخرطوش 2023 والتي تُقام على مُجمع ميادين الرماية بمدينة مصر الدولية للألعاب ‏الأولمبية بالعاصمة الإدارية الجديدة، وتستضيفها مصر خلال الفترة من 25 أبريل الجاري وحتى 5 مايو المقبل، بمشاركة أكثر من 450 رامِِ ورامية من مختلف أنحاء العالم، تنقسم البطولة لمنافستين انتهت إحداهما وهي منافسات الاسكيت وغداً تبدأ منافسات التِراب.

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وأضاف عمران أن حصاد الميداليات لمنافسات الاسكيت 9 ميداليات، فجاءت نتائج منافسات الاسكيت " رجال" حقق الميدالية الذهبية الإيطالى غابرييل روسيتي وجاء الإيطالى أيضا إيليا سدروتشيولي فى المركز الثانى والميدالية الفضية وحقق الدنماركى جيسبر هانسن بالميدالية البرونزية.

وفي منافسات الاسكيت " سيدات"، حققت اللاعبة تينغ جيانغ من الصين الميدالية الذهبية والمركز الاول وجاءت فى المركز الثاني للاعبة سيمونا سكوتشتي من ايطاليا بالميدالية الفضية والمركز الثاني، وفازت الالمانية نادين مسيرشميدت بالمركز الثالث والميدالية البرونزية.

وجاءت نتائج نهائي منافسات الاسكيت " فرق مختلط "في بطولة كأس العالم لرماية الخرطوش 2023 حققت الهند المركز الأول والميدالية الذهبية " أحمد خان ميراج، وجنيمات سيخون "، وجاء في المركز الثاني والميدالية الفضية المكسيك"

لويس راؤول غالاردو أوليفروس، غابرييلا رودريغيز "، وجاء في المركز الثالث والميدالية البرونزية إيطاليا" غابرييل روسيتي، سيمونا سكوتشتي ".

وأكد رئيس المركز الاعلامي للاتحاد المصري للرماية أن غداً تبدأ منافسات التِراب " تدريبات رسمية ومنافسات " والتي تستمر حتي يوم 24 ابريل من الشهر الحالي علي أن تنتهي الفاعليات ومغادرة الوفود يوم 25 ابريل.

و أكد أحمد عمران أن الاتحاد الدولي للرماية والوفود المشاركة أعربوا عن سعادتهم لحسن الاستقبال والتنظيم والتغطية الاعلامية للحدث، وأكدوا أن ميادين الرماية الجديدة في مدينة مصر الدولية للألعاب الأوليمبية من أفضل ميادين الرماية في العالم، من حيث الميادين والخدمات المُقدمة وهذا يؤكد قدرة مصر والقيادة السياسية في الدولة علي تحدي الصعاب، وتنظيم كافة الفاعليات العالمية والعربية والأفريقية بأعلي مستوي وأداء.

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