طائرة الأهلي يسقط الزمالك ويتوج بطلاً للجمهورية

ياسر رشاد - القاهرة - توج فريق الشباب للكرة الطائرة بالنادي الأهلي تحت 17 سنة بلقب بطولة الجمهورية، بعد الفوز على الزمالك في ختام منافسات البطولة.

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قدم «شباب طائرة الأهلي» مباراة قوية أمام الزمالك، ونجح في إنهاء اللقاء لصالحه بثلاثة أشواط مقابل شوط، ويتوج بلقب البطولة عن جدارة.

وعقب نهاية المباراة تسلم لاعبو «شباب طائرة

الأهلي» والجهاز الفني ميداليات المركز الأول وكأس البطولة واحتفل الفريق باللقب.

وكان «شباب طائرة الأهلي» قد قدم موسمًا مميزًا للغاية، على الرغم من الصعوبات العديدة التي واجهها ونجح في التتويج باللقب.

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