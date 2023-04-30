غدًا.. بيل بانيو يقود ورشة عمل NBA للمدربين في صالة حسن مصطفى

ياسر رشاد - القاهرة - تقام غدًا الإثنين، ورشة عمل BAL للمدربين، على هامش منافسات مجموعة النيل من بطولة الدوري الأفريقي لكرة السلة BAL التي تقام بالقاهرة في الفترة من 26 ابريل إلى 6 مايو 2023.

إقرأ أيضاً.. الأهلي وبترو دي لواندا يحققان الفوز الثاني على التوالي في BAL

ويقود المدرب بيل بانيو ورشة العمل لمدة 4 ساعات، وذلك للحديث عن الكثير من أساليب التدريب، وطرق التدريبات من أجل مساعدة المدربين في تحسين مهاراتهم التدريبية.

ورشة العمل ستكون لمدة 90 دقيقة بشكل نظري، ثم يليها شرح لمدة ساعتان داخل صالة حسن مصطفى، كما أنه سيتم تسليم جميع معلومات الورشة باللغة الإنجليزية مع الترجمة الفورية باللغة العربية.

وتقام ورشة العمل غدًا الإثنين الموافق الأول من شهر مايو لعام 2023،

وستكون في صالة حسن مصطفى بالسادس من أكتوبر، بداية من الساعة 5:30 مساء وحتى التاسعة مساء بتوقيت القاهرة.

المدرب بيل بانيو عمل من قبل كمدرب مساعد في فريق تورنتو رابتورز الأمريكي من عام 2013 وحتى عام 2015، كما أنه عمل كمساعد مدرب في فريق إنديانا بيسرز الأمريكي من عام 2016 وحتى عام 2021، ويعمل منذ عام 2021 وحتى الآن مساعد مدرب في فريق ديترويت بيستونز الأمريكي.

لمتابعة المزيد من الأخبار بقسم الرياضة اضغط هنا