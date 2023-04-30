موراتا يقود هجوم أتلتيكو مدريد أمام بلد الوليد بالليجا

ياسر رشاد - القاهرة - أعلن الجهاز الفني لأتلتيكو مدريد الإسباني عن تشكيل الفريق أمام بلد الوليد، ضمن منافسات الجولة الـ 32 من عمر الدوري الإسباني.

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تشكيل أتلتيكو مدريد

حارس المرمى: إيفو جرييتش.

الدفاع: مولينا، فيتسل، خيمينيز، هيرموسو، كاراسكو.

الوسط: رودريجو دي بول، كوكي، توماس ليما.

خط الهجوم: جريزمان، موراتا.

يذكر أن أتلتيكو مدريد يحتل المركز الثالث بترتيب الليجا برصيد 63 نقطة، بينما يأتي بلد الوليد في المركز الـ 15 برصيد 35 نقطة.

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