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أليجري يعلن تشكيل يوفنتوس لمباراة بولونيا في الدوري الإيطالي

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ياسر رشاد - القاهرة - أعلن ماسيمليانو أليجري المدير الفنى للفريق الأول لكرة القدم بنادي يوفنتوس، التشكيل الذي سيخوض به مباراته أمام بولونيا مساء اليوم الأحد على ملعب ريناتو دالارا ضمن منافسات الجولة الثانية والثلاثين من عمر

 

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ويبدأ اليوفي المباراة بتشكيل مكون من:

 

حراسة المرمي: تشيزني. 

في خط الدفاع: كوادرادو، جاتي، دانيلو وساندرو. 

في خط الوسط: فاجولي، رابيو ولوكاتيلي. 

في خط الهجوم: كييزا، ميليك وكوستيتش. 

 

 

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Mohamed Nasa

Mohamed Nasa

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