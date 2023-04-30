سيراميكا كليوباترا يتأهل لنصف نهائي كأس الرابطة على حساب البنك الأهلي

ياسر رشاد - القاهرة - تأهل سيراميكا كليوباترا إلى نصف نهائي كأس الرابطة للأندية المصرية المحترفة بعد التغلب على البنك الأهلي بضربات الترجيح 4 أهداف مقابل 3 بعد انتهاء وقت المباراة بالتعادل الإيجابي في منافسات دور ربع نهائي كأس الرابطة للأندية المصرية .

اقرأ أيضًا.. سيراميكا كليوباترا يتفوق على البنك الأهلي في الشوط الأول

بادر البنك الأهلي مٌبكرا من تسجيل هدف التقدم في شباك سيراميكا كليوباترا من خلال إسلام جابر بالدقيقة 20 .

وحصل سعيدو سيمبوري على البطاقة الحمراء في الدقيقة 40 من الشوط الأول.

بعدها سجل محمد إبراهيم الهدف التعادل بصناعة محمد عنتر فيما سجل الهدف الثاني لصالح سيراميكا كليوباترا من خلال اللاعب صلاح محسن بالأوقات الاخيرة من الشوط الأول.

ليطلق حكم المباراة صافرة نهاية الشوط الأول بتقدم سيراميكا

كليوباترا على البنك الأهلي بهدفين مقابل هدف واحد .

وسجل كريم بامبو الهدف الثاني للفريق في شباك سيراميكا كليوباترا في الدقيقة 70 بصناعة موسى دياوارا .

ليتجه الفريقان إلى ضربات الترجيح بعد التعادل الإيجابي بهدفين لكل فريق في المباراة .

ليتمكن سيراميكا الفوز على البنك الأهلي بنتيجة 4 أهداف مقابل 3 في خلال ضربات الترجيح ليتأهل إلى نصف نهائي كأس الرابطة المصرية .

لمزيد من الأخبار الرياضية .. اضغط من هنا