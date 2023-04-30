نابولي يهدر فرصة التتويج باللقب بتعادله مع ساليرنيتانا

المنامة - ياسر ابراهيم - فوّت نابولي الفرصة الفعلية الأولى للتتويج بلقب الدوري الإيطالي بعدما تعادل مع ضيفه ساليرنيتانا بهدف لمثله ضمن الجولة الثانية والثلاثين من المسابقة.

ورغم أن بوادر التتويج كانت قد اقتربت بتقدم فريق الجنوب عبر ماتياس أوليفيرا (62)، إلا أن بولاي ديا أدرك التعادل للضيوف (84) وحرم نابولي من النقاط الثلاث التي كانت ستؤمن له التتويج الثالث في تاريخه، والذي من المحتمل أن يحدث في الجولة المقبلة في ميدان أودينيزي.

ويتقدم فريق لوتشانو سباليتي الآن مع 79 نقطة في الصدارة، بفارق 18 نقطة عن لاتسيو.

ونظراً إلى نتيجة تلك المباراة، ومباراتي يوفنتوس ولاتسيو الأربعاء المقبل، قد يُتوّج نابولي بطلاً حتى قبل أن يخوض مواجهته المقبلة أمام أودينيزي الخميس.

كما أن الفوز على أودينيزي سيضمن لنجوم نابولي الحاليين محاكاة الأسطورة الأرجنتيني دييغو أرماندو مارادونا، الذي قاد أكبر نادٍ في جنوب إيطاليا إلى اللقبين الوحيدين في الدوري عامي 1987 و1990.

وضمن الجولة عينها، فاز ساسولو على إمبولي 2-1، وتعادل كريمونيزي مع فيرونا 1-1.

(بي ان سبورت)