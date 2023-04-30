شكرا لقرائتكم خبر عن بتروجت يهزم طلائع الجيش 3 - 1 ويحصد برونزية كأس مصر لرجال الطائرة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - فاز الفريق الأول لرجال الكرة الطائرة بنادى بتروجت على طلائع الجيش بنتيجة ”3-1”، ضمن منافسات تحديد المركزين الثالث والرابع من بطولة كأس مصر، ليحصد بتروجت الميدالية البرونزية والمركز الثالث.

جاءت نتيجة الأشواط كالتالي: ”25-14”، ”25-23”، ”25-21”، ”25-19”، وقد أقيمت المباراة على الصالة الدولية لإتحاد الشرطة.

وسبق وفاز طلائع الجيش فى المباراة الأولى بنتيجة ”3-2”، بينما حقق فريق بتروجت الفوز فى المباراة الثانية بنتيجة ”3-0”.

وتنطلق في التاسعة مساءً، مباراة الدور النهائي الفاصلة لتحديد بطل كأس مصر لرجال الطائرة بين الأهلي والزمالك على الصالة الدولية لإتحاد الشرطة.

جدير بالذكر أن قد توج فريق الزمالك بلقب دوري الطائرة للموسم الرياضي 2022-2023، بعد تحقيق الفوز على غريمه التقليدي النادي الأهلي في المباراتين.