شكرا لقرائتكم خبر عن أحمد أمين "أوفا" يغيب عن إنبى أمام الداخلية بسبب الإيقاف والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يفتقد الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادى إنبى جهود أحمد أمين "أوفا"، مهاجم الفريق، في مباراة الداخلية القادمة المقرر لها الثلاثاء المقبل ضمن مؤجلات الجولة السابعة والعشرين من عمر مسابقة الدورى المصرى الممتاز، بسب الإيقاف لتعرض اللاعب للطرد في مباراة أسوان.

ويبحث تامر مصطفى المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادى إنبى عن البدائل المناسبة لتعويض أحمد أحمد أمين،خصوصاً أن اللاعب من العناصر والركائز الأساسية التي لا غنى عنها في صفوف الفريق البترولى ويعتمد عليه تامر مصطفى بشكل أساسى.

في سياق مختلف، خسر فريق إنبى فرصة الـتأهل إلى نصف نهائي كأس رابطة الأندية المحترفة عقب الخسارة أمام الاتحاد السكندرى بنتيجة 3/2، في اللقاء الذى جمع الفريقين على استاد الإسكندرية، ضمن مباريات دور الثمانية.

وسجل الأهداف كل من أحمد خالد "كالوشا" لاعب فريق إنبى في الدقيقة 53، بينما أحراز لفريق الاتحاد السكندرى كل من صبرى رحيل في الدقيقة 63، ومابولولو في الدقيقة 68، وأحمد عادل "ميسى" في الدقيقة 71، بينما قلص أحمد أوفا للفريق البترولى الفارق بالهدف الثانى في الدقيقة 80.

وشهدت المباراة سجالا بين لاعبى الفريقين، حيث ظهرت خطورة الاتحاد السكندرى عن طريق أحمد عادل ميسى وعمار حمدى ومابولولو، بينما هجمات فريق إنبى عن كريم الطيب وأحمد أوفا والتونسى رفيق كابو.