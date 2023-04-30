شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلي ينعي مشجعة الرجاء المغربى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نعي النادي الأهلي، عبر موقعه الرسمي، مشجعة الرجاء المغربي التى وافتها المنية أمس إثر التزاحم خلال مباراة الفريقين بدوري أبطال أفريقيا.

ووصلت بعثة الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي إلى القاهرة قادمة من المغرب بعد مواجهة فريق الرجاء والتأهل إلى نصف نهائي دوري أبطال أفريقيا.

ويلتقي الأهلي مع الترجي التونسي في الدور نصف النهائي لدوري أبطال أفريقيا بعد تأكد تأهل الفريقين مساء السبت.

وكان الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي قد صعد إلى الدور نصف النهائي، بعدما نجح في تخطي عقبة فريق الرجاء بنتيجة 2ـ0 في مجموع مباراتي الذهاب والعودة، حيث فاز الأهلي في لقاء الذهاب بالقاهرة بهدفين نظيفين، وتعادل بدون أهداف في مباراة العودة، التي أقيمت مساء السبت على مركب محمد الخامس في الدار البيضاء بالمغرب.

كما تأهل الترجي للدور نصف النهائي بعدما تخطى شبيبة القبائل الجزائري بنتيجة 2-1 في مجموع مباراتي الذهاب والإياب، حيث انتصر الفريق التونسي في مباراة الذهاب بهدف نظيف، بينما تعادل الفريقان في مباراة العودة التي أقيمت مساء السبت بهدف لكل فريق، ليحسم الفريق التونسي بطاقة العبور.

ومن المقرر أن يواجه الأهلي فريق الترجي أحد يومي 11 و12 مايو المقبل في مواجهة الذهاب بتونس، على أن يستضيف الأهلي نظيره التونسي بالقاهرة أحد يومي 19 و20 مايو في مواجهة الإياب.