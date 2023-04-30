شكرا لقرائتكم خبر عن طارق سليمان: نعم حارس المنتخب لازم يكون من الأهلى أو الزمالك.. والأجانب "خطر" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - رفض طارق سليمان، مدرب حراس مرمى الأهلي السابق والمقاولون العرب حالياً، فكرة السماح بوجود حراس مرمى أجانب فى الدوري المصري، بداعى زيادة المنافسة فى هذا المركز وإخراج حراس مميزين.

وقال طارق سليمان عن السماح بتواجد الحراس الأجانب فى الدوري، فى تصريحات لـ ”الخليج 365”، "لا أؤيد هذه الفكرة، ستضر المنتخب بشكل أساسي، لأننا لا نمتلك حراسا محترفين فى الدوريات الأخرى، فإذا سمحنا بوجود حراس أجانب لدينا سيؤثر ذلك على منح الفرصة للمواهب المصرية، إسبانيا مثلا تسمح بالأمر لأنها تمتلك حراسا محترفين فى الدوريات الكبرى، وكذلك فرنسا وغيرها، ولكن إذا طبقنا الأمر فى مصر سيضر المنتخب".

وعن سبب الاعتماد على حراس مرمى الأهلي والزمالك فى المنتخب بشكل أساسي قال مدرب المقاولون، "حراسة المرمى فى المنتخب لا تخرج عن الأهلي والزمالك، نظرا للخبرات والاحتكاك الأفريقى، وإذا سمحنا لهما بضم حراس أجانب لن يجد المنتخب حارسا أساسيا".

وبدأ طارق سليمان مسيرته التدريبية في قطاع الناشئين بالنادي الأهلي، وبعد ذلك جاء ترشيحه للعمل مع حسام البدري خلال تجربته مع المريخ السوداني، وكان ترشيحه من خلال محمد رمضان نجم الأهلي السابق وعماد النحاس مدافع الفريق الأسبق الذي قام بترشيحه لحسام البدري بعد اعتذار أحمد ناجي عن العمل معه في السودان، وبالفعل انضم لجهاز البدري في المريخ السوداني وحقق معه بطولة الدوري السوداني للمريخ الذي عاد لحصد البطولة بعد عدة أعوام من هيمنة فريق الهلال السوداني على الدوري.

مؤخرا، قاد طارق سليمان تدريب حراس مرمى المنتخب الأولمبي في جهاز شوقى غريب، وتم تكليفه بمهمة مؤقتة مع المنتخب الأول في بطولة الأمم الأفريقية 2021، قبل أن يستقر فى الجهاز الفني بالمقاولون العرب بقيادة شوقي غريب، وخلال مسيرته التدريبية توج طارق سليمان بـ15 لقباً مع النادي الأهلي.