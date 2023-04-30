شكرا لقرائتكم خبر عن فحص طبى لـ مروان حمدى فى المصرى لتحديد موقفه من مواجهة أسوان والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يخضع مروان حمدي، مهاجم النادي المصري، لفحص طبي لتحديد موقفه من المشاركة مع الفريق في المباراة المقبلة أمام أسوان، فى اللقاء المؤجل من الجولة 27 من عمر مسابقة الدوري، والذي يجمع الفريقين فى الثامنة مساء الأربعاء المقبل باستاد برج العرب بالأسكندرية.

وكان مروان حمدي قد غادر ملعب مباراة المصري والإسماعيلي فى ربع نهائي كأس رابطة الأندية المصرية لكرة القدم، مصاباً، بعد إحدة الكرات المشتركة، خلال اللقاء الذى انتهى بفوز المصري بهدفين نظيفين وتأهله لنصف نهائي المسابقة.

ويسعى جهاز المصري لمصالحة جماهير بورسعيد بعد تراجع نتائج الفريق في المباريات الأخيرة بالدوري، وآخرها التعادل مع المقاولون ثم الهزيمة من الاسماعيلي وأخيراً التعادل مع البنك الأهلي، وشدد حسام حسن على مهاجمي الفريق، بضرورة التعامل بتركيز مع اللمسة الأخيرة لتجنب إهدار الفرص كما حدث في المباريات السابقة.

ويحتل النادي المصري المركز السابع في جدول مسابقة الدوري برصيد 36 نقطة، حصدها الفريق البورسعيدي بعدما خاض 26 مباراة، حيث فاز المصري في 8 مباريات وتعادل في 12 لقاء وخسر 6 مواجهات أخرى، وسجل لاعبو المصري 24 هدفاً واستقبلت شباكهم 26 هدفاً آخر.