شكرا لقرائتكم خبر عن كل ما تريد معرفته عن قمة حسم كأس مصر للكرة الطائرة بين الأهلى والزمالك والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تنتظر الجماهير العاشقة للكرة الطائرة المواجهة المرتقبة بين فريق رجال الكرة الطائرة بالنادى الأهلى مع الزمالك فى التاسعة مساء اليوم، الأحد، فى المباراة الفاصلة لتحديد بطل كأس مصر للموسم المحلى 2022 / 2023 والتى تقام على صالة اتحاد الشرطة بالدراسة.





ج.. يسعى الأهلى بقيادة مديره الفنى محمد مصيلحي لتصحيح الأوضاع فى ظل خسارة لقب الدورى مؤخرا أمام الزمالك، فضلا عن عدم تكرار سيناريو الموسم الماضى الذى منح الأبيض الدورى وكأس مصر، واستغلال صحوة أحمد صلاح والواعد محمد عسران فى مواصلة التألق والتى ظهرت عليهم فى اللقاء الثانى فى بلاى أوف نهائى كأس مصر والذى شهد فوز الفريق الأحمر بنتيجة 3/2.

س: ما هي دوافع الأهلى من القمة؟





س: وما هي أهداف الزمالك من هذه القمة؟ج..الزمالك بقيادة مديره الفنى أحمد عاشور يطمح فى مواصلة تحقيق الإنجازات، خاصة أنه يدخل لقاء اليوم بثقة حصد لقب الدورى على حساب الأهلى، فضلا عن السعى للاحتفاظ بكأس مصر مثل الموسم الماضى، لا سيما أن الزمالك يمتلك الثنائى المخضرم أحمد يوسف ورضا هيكل اللذان يعتمد عليهم الجهاز الفنى فى صناعة الفارق.





س: ما هي نتائج بلاى أوف قبل مباراة الحسم؟ج.. شهدت منافسات بلاى أوف النهائى التى أقيمت على مدار يومى الخميس والجمعة الماضيين فوز الزمالك فى اللقاء الأول والأهلى فى اللقاء الثانى بنفس النتيجة 3/2 على نفس الصالة، ليتم اللجوء لمباراة فاصلة.





س: وكيف جاء اللقاء الأول فى مواجهات البلاي أوف؟ج.. شهد اللقاء الأول تفوقا ملحوظا للزمالك عن طريق الثنائى أحمد يوسف ورضا هيكل، بينما شهد اللقاء الثانى تألقا ملحوظا للأهلى عن طريق أحمد صلاح ومحمد عسران اللاعب الواعد.





س: متى يفوز فريق بالقمة فى مواجهات البلاي أوف؟ج.. يمنح نظام البلاى أوف الفريق الفائز بمباراتين اللقب، وفى حال التعادل يتم اللجوء لمباراة فاصلة.





س: ما الفريق الذى توج بلقب الدوري فى الطائرة هذا الموسم؟ج.. نجح فريق الزمالك مؤخرا فى الاحتفاظ بلقب الدورى للموسم الثانى على التوالى على حساب غريمه التقليدي بالفوز فى البلاى أوف مؤخرا على صالة أكتوبر الدولية.