شكرا لقرائتكم خبر عن برنامج طبي مكثف لتجهيز إمام عاشور لمعسكر المنتخب فى يونيو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - وضع الجهاز الطبي للمنتخب الأول، بقيادة الدكتور محمد أبو العلا، برنامجا طبيا مكثفا لـ إمام عاشور، لاعب المنتخب وميتلاند الدنماركي، لتجهيزه لمعسكر المنتخب فى يونيو.

وأعلن نادي ميتيلاند الدنماركي، بشكل رسمي، أمس السبت، غياب لاعبه إمام عاشور لنهاية الموسم بسبب الإصابة، ونشر نادى ميتيلاند الدنماركي بياناً عبر موقعه الرسمي وحسابه على توتير، أكد فيه أن إمام عاشور عاد إلى مصر لتلقى العلاج وبدء برنامجه التأهيلي تحت إشراف طبيب منتخب مصر محمد أبو العلا.

وجاء فى البيان، أن إمام عاشور يخرج لبقية الموسم، بعدما تعرض لإصابة في مباراة الإثنين فى كأس المستقبل أمام فيبورج، وأظهرت تحقيقات لاحقة أن لاعب المنتخب المصري غير لائق لبقية الموسم.

وكان إمام عاشور قد انتقل إلى صفوف ميتلاند الدنماركي خلال فترة الانتقالات الشتوية الماضية في صفقة انتقال نهائي قادمًا من صفوف نادي الزمالك.

وحصل نادي الزمالك بموجب تلك الصفقة على مقابل مالي وصل لنحو 3 ملايين دولار، وقبل إتمام الصفقة حاول مسئولو نادي الزمالك إقناع إمام عاشور بالبقاء مع الفريق الأبيض، لكن اللاعب تمسك بخوض تجربة الاحتراف.