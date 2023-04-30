شكرا لقرائتكم خبر عن منتخب القوس والسهم يحقق المركز الأول فى البطولة العربية الـ12 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حققت بعثة المنتخب المصري للقوس والسهم المركز الأول ودرع البطولة العربية الثانية عشرة التي أقيمت فى تونس واختتمت منافساتها اليوم الأحد.

وحصدت بعثة المنتخب 27 ميدالية متنوعة، بواقع 16 ذهبية و3 فضيات و8 برونزيات لتحتل صدارة ترتيب المنتخبات المشاركة.

وفاز منتخب الرجال المكون من "يوسف طلبة وعلي عبد البر وبهاء عمرو" بالميدالية الذهبية فى منافسات القوس الأولمبي.

فى حين فاز منتخب السيدات المكون من " ندى عزام وإسراء حسن وجنى حسين" بالميدالية الذهبية في منافسات القوس الأولمبي.

وحصد فريق المختلط للقوس الأولمبي المكون من "يوسف طلبة وندى عزام" بالميدالية الذهبية، كما فاز فريق المختلط للقوس المركب المكون من " أحمد فخري ونانسي الجبيلي" بالميدالية الذهبية.

وحصد أحمد فخري على 4 ميداليات ذهبية في منافسات القوس المركب للفردي، ونانسي الجبيلي على ثلاث ميداليات ذهبية وميداليتين فضيتين في القوس المركب.

في حين فاز يوسف طلبة بميداليتين ذهبيتين وبرونزيتين في منافسات القوس الأولمبي، وحصل بهاء عمرو على ميدالية ذهبية وبرونزيتين، كما حصد أحمد حجاب الميدالية البرونزية.

وفي منافسات السيدات فازت ندى عزام بميداليتين ذهبيتين وبرونزيتين بينما فازت جنى حسين بميدالية ذهبية وبرونزيتين.

وأقيمت البطولة بمشاركة منتخبات تونس ومصر وقطر والعراق وليبيا والجزائر والإمارات والسودان والكويت والأردن، في حين اعتذر المنتخب السعودي عن عدم المشاركة.

وتضم بعثة المنتخب المصري من، الدكتور زكريا محيي الدين عضو مجلس الإدارة رئيسا للبعثة والدكتور ماجد محيى المدير الفني للمنتخب، واللاعبون على عبد البر ويوسف طلبة وبهاء الدين عمرو وأحمد حجاب وأحمد فخرى واللاعبات ندى عزام وإسراء حسن وجنى حسين عبد الجايد ونانسي الجبيلي.