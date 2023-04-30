الأهلي ينعى مشجعة الرجاء المغربي

ياسر رشاد - القاهرة - نعى مجلس إدارة النادي الأهلي برئاسة محمود الخطيب، وأعضاء النادي كافة، مشجعة الرجاء المغربي "نوره" والتي توفت بالأمس عقب مواجهة الأحمر أمام الرجاء المغربي، والتي انتهت بالتعادل السلبي.

تقدم الأهلي بخالص العزاء إلى الشعب المغربي ونادي الرجاء في وفاة المشجعة، داعيًا الله أن يلهم ذويها الصبر والسلوان.

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الأهلي والرجاء ..

أقيمت مواجهة إياب ربع نهائي دوري أبطال أفريقيا أمس السبت وانتهت بالتعادل السلبي، بعد أن تفوق الأهلي ذهابًا بثنائية من دون

رد عبر محمد عبدالمنعم وحمدي فتحي.

وتأهل الأهلي بنتيجة 2 .. 0، في مجموع المواجهتين.

ومن المقرر أن يلاقي الأهلي نظيره الترجي الرياضي التونسي لحساب نصف نهائي البطولة القارية، على أن يكون لقاء الذهاب في تونس 12 مايو المقبل، يعقبه لقاء العودة بالقاهرة 19 من الشهر ذاته.

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