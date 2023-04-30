منتخب القوس والسهم يحصد درع البطولة العربية.. صور

ياسر رشاد - القاهرة - تمكنت بعثة المنتخب المصري للقوس والسهم من الحصول على المركز الأول ودرع البطولة العربية الثانية عشرة خلال فعاليات البطولة التي أقيمت في تونس وانتهت منافساتها اليوم الأحد.

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وخلال المنافسات حصلت بعثة المنتخب على 27 ميدالية متنوعة، بواقع 16 ذهبية و3 فضيات و8 برونزيات لتأتي في صدارة ترتيب المنتخبات المشاركة.

خاض المنتخب الوطني منافسات الرجال بكل من "يوسف طلبة وعلي عبدالبر وبهاء عمرو" وحصدوا الميدالية الذهبية في منافسات القوس الأولمبي.

بينما فاز منتخب السيدات من "ندى عزام وإسراء حسن وجنى حسين" بالميدالية الذهبية في منافسات القوس الأولمبي.

تمكن فريق المختلط للقوس الأولمبي: "يوسف طلبة وندى عزام" من حصد الميدالية الذهبية، كما فاز أيضًا فريق المختلط للقوس المركب المكون من "أحمد فخري ونانسي الجبيلي" بالميدالية الذهبية.

وتمكن اللاعب أحمد فخري من حصد 4 ميداليات ذهبية في منافسات القوس المركب للفردي، ونانسي الجبيلي بحصولها ثلاث ميداليات ذهبية وميداليتين فضيتين في القوس المركب.

بينما فاز يوسف طلبة بميداليتين ذهبيتين وبرونزيتين في فعاليات القوس الأولمبي، وتمكن

بهاء عمرو من حصد ميدالية ذهبية وبرونزيتين.

كما توج أحمد حجاب الميدالية البرونزية، وفي منافسات السيدات فازت ندى عزام بميداليتين ذهبيتين وبرونزيتين في حين تمكنت جنى حسين من الفوز بميدالية ذهبية وبرونزيتين.

البلدان المشاركة..

وأقيمت فعاليات البطولة بمشاركة منتخبات تونس ومصر وقطر والعراق وليبيا والجزائر والإمارات والسودان والكويت والأردن، في حين غاب المنتخب السعودي باعتذاره عن عدم المشاركة.

تتكون بعثة المنتخب المصري من، الدكتور زكريا محيي الدين عضو مجلس الإدارة رئيسًا للبعثة والدكتور ماجد محيى المدير الفني للمنتخب، واللاعبون المشاركون على عبدالبر ويوسف طلبة وبهاء الدين عمرو وأحمد حجاب وأحمد فخرى واللاعبات ندى عزام وإسراء حسن وجنى حسين عبدالجايد ونانسي الجبيلي.





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