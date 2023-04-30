قمة الأهلي والزمالك في نهائي كأس الطائرة .. الموعد والقنوات الناقلة

ياسر رشاد - القاهرة - في مواجهة هامة مرتقبة تستضيف صالة نادي اتحاد الشرطة الرياضي في تمام التاسعة مساء اليوم الأحد بتوقيت القاهرة ، مواجهة الأهلي والزمالك في المواجهة الحاسمة على لقب بطولة كأس مصر.

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وفاز الزمالك خلال المواجهة الأولى يوم الخميس الماضي ، بينما حسم الأهلي اللقاء الثاني لصالحه أول أمس ، ليحتكم الفريقان إلى مباراة فاصلة نهائية لتحديد المتوج باللقب.

ومن المقرر إذاعة اللقاء عبر قنوات أون تايم سبورتس الناقل الفضائي الحصري للمواجهات المحلية المصرية.

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وتنطلق في تمام السابعة والنصف مساء يوم الجمعة المقبل ، مواجهة القطبين في بطولة كأس السوبر المحلي لكرة القدم على ملعب محمد بن زايد بدولة الإمارات.

ويخوض الزمالك المواجهة بوصفه بطلاً للنسخة الأخيرة من مسابقة الدوري ، بينما يلعب الأهلي اللقاء بعد تحقيق لقب كأس مصر على حساب بيراميدز.

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