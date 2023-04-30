هالاند ومحرز يقودان تشكيل مانشستر سيتي الرسمي لمواجهة فولهام

ياسر رشاد - القاهرة - أعلن الإسباني بيب جوارديولا المدير الفني لفريق مانشستر سيتي، عن تشكيل فريقه الرسمي للمواجهة المرتقبة أمام نظيره فولهام، والتي تجمعهما ضمن منافسات الجولة الـ34 من الدوري الإنجليزي.

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حراسة المرمى: إيديرسون.

- خط الدفاع: ووكر ، دياز ، أكانجي.

- خط الوسط: ستونز ، رودريجو.

- محرز ، ألفاريز ، جوندوجان ، جريليش.

- خط الهجوم: إيرلينج هالاند.

وتنطلق مباراة مانشستر سيتي وفولهام بالدوري الإنجليزي عصر اليوم الأحد،

في تمام الساعة الرابعة بتوقيت القاهرة، وتُذاع عبر قناةbeIN Sports 1 HD Premium.

يدخل فريق مانشستر سيتي مباراة اليوم بحثًا عن خطف الصدارة من أرسنال متصدر جدول الترتيب، بينما يأمل فريق فولهام الحفاظ على المركز العاشر، والظهور بشكيل جيد وسط استغلال عاملي الأرض والجمهور.

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