الجمعة المقبل.. سوبر الكرة المصرية بالإمارات

ياسر رشاد - القاهرة - في مواجهة عربية مرتقبة، يلتقي القطبان الأهلي والزمالك على ملعب محمد بن زايد بدولة الإمارات على لقب بطولة كأس السوبر المصري، في الخامس من شهر مايو المقبل، مذاعًا عبر قنوات أبوظبي الرياضية ومجموعة قنوات أون تايم سبورتس الفضائية المصرية.

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ينطلق اللقاء المرتقب في تمام السابعة والنصف مساءً بتوقيت القاهرة.

يلعب الزمالك المواجهة بصفته بطلًا للنسخة الأخيرة من مسابقة الدوري الممتاز عن الموسم 2021 -2022 ، بينما يخوض الأهلي اللقاء بعد تحقيقه للقب كأس مصر في نسخته الأخيرة عقب الفوز على بيراميدز بثنائية لهدف.





وقت إضافي:

أخطر اتحاد الكرة ناديي الأهلي والزمالك يوم الخميس الماضي، بضوابط إقامة اللقاء، على أن يتم اللجوء إلى شوطين إضافيين حال استمرار التعادل في وقت اللقاء الأصلي ومن ثم الوصول إلى ركلات الترجيح.

كان السوبر الأخير بين الأهلي والزمالك قد أقيم العام الماضي في الإمارات أيضًا، وانتهى بتفوق الأحمر بثنائية من دون رد عبر برونو سافيو وكريم فؤاد.



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