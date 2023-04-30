رئيس الرجاء ينفي الاستقالة بعد الخروج الأفريقي

ياسر رشاد - القاهرة - نفى عزيز البدراوي رئيس مجلس إدارة نادي الرجاء المغربي، تقدمه بالاستقالة الرسمية الساعات الماضية على خلفية خروج ناديه من الدور ربع النهائي لبطولة دوري أبطال أفريقيا على يد الأهلي بعد التعادل سلبيًا بالدار البيضاء والهزيمة في القاهرة بثنائية من دون رد.

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ونقلت تقارير مغربية صباح اليوم الأحد تصريحات رئيس النادي التي أكد فيها بقاؤه قائلاً: كل ما يتردد عن تقدمي بالاستقالة غير صحيح ، أنا متواجد مع النادي ومستمر في مهام منصبي رئيسًا.

وحجز الأهلي أمس مقعده في الدور نصف النهائي من البطولة القارية، ليلاقي نظيره الترجي الرياضي التونسي في مواجهة أفريقية معتادة، على

أن يكون اللقاء الأول في تونس 12 مايو الجاري، ولقاء الإياب في القاهرة 19 من الشهر ذاته.فيما جاء تأهل الفريق التونسي على حساب شبيبة القبائل الجزائري بعد الفوز ذهابًا بالجزائر بهدف من دون رد، والتعادل الإيجابي إيابًا بهدف لكل فريق.

أندية نصف النهائي ..

وحسمت أندية "الأهلي ، صن داونز ، الترجي التونسي ، الوداد المغربي" التأهل إلى قبل نهائي منافسات البطولة القارية.

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