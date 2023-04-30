موعد مباراتيّ الأهلي والترجي في نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا

الشارقة - اميمة ياسر -

ضرب النادي الأهلي موعداً ناريا مع الترجي التونسي، في المواجهة التي تجمع بين الفريقين في نصف نهائي بطولة دوري أبطال إفريقيا.

وكان الأهلي قد تأهل إلى نصف نهائي البطولة الإفريقية بعد الفوز على الرجاء البيضاوي المغربي بمجموع مباراتيّ الذهاب والإياب بهدفين نظيفين، حيث انتهت المباراة الأولى في القاهرة بفوز الأهلي بهدفين دون رد، بينما انتهى اللقاء الثاني في المغرب بالتعادل السلبي.

فيما نجح الترجي التونسي في التأهل إلى نصف نهائي دوري الأبطال بعد عبوره عقبة شبيبة القبائل فى ربع النهائي، حيث فاز خارج دياره بهدف دون رد، قبل أن يتعادل على ملعبه بهدف لكل فريق.

موعد مباراة الأهلي والترجي التونسي

من المقرر أن تقام مباراة الأهلي والترجي التونسي فى ذهاب نصف نهائي دوري أبطال أفريقيا يوم الجمعة الموافق 12 مايو المقبل، على ملعب رادس.

وتقام مباراة الأهلي والترجي التونسي في إياب نصف نهائي دوري الأبطال يوم الجمعة الموافق 19 من شهر مايو، على استاد القاهرة الدولي.