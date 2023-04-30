شكرا لقرائتكم خبر عن أكرم توفيق ينشر صوراً بصحبة ابنه ويعلق: "القلب" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نشر أكرم توفيق، ظهير أيمن النادي الأهلي، صوراً عبر حسابه الشخصي على إنستجرام بصحبة ابنه توفيق، وعلق نجم الأهلي قائلاً: "القلب".



اكرم توفيق وابنه (1)



اكرم توفيق وابنه (2)



اكرم توفيق وابنه (3)

ويتابع الدكتور أحمد أبو عبلة، رئيس الجهاز الطبي للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي البرنامج التأهيلي الخاص بالثنائي أكرم توفيق وكريم فؤاد والمحدد من قبل الطبيب الذي كان يشرف على تأهيلهما في قطر واللذين سيسيران عليه خلال الفترة المقبلة، بعد العودة إلى القاهرة عقب انتهاء فترة التأهيل الأولى وبدء مرحلة جديدة من التأهيل للتعافي من جراحة الصليبي التي خضع لها الثنائي منذ فترة.

وقال الدكتور أحمد أبو عبلة، إن أكرم توفيق وكريم فؤاد لاعبي الفريق يخوضان مرحلة جديدة من برنامج التأهيل بالنادي بعد عودتهما من قطر خلال الساعات الماضية.

وأوضح أنه اطلع على التقارير الخاصة بالفترة التي قضاها اللاعبان في قطر للتأهيل، عقب إجراء جراحة الرباط الصليبي التي خضع لها كل منهما في وقت سابق.