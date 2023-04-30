شكرا لقرائتكم خبر عن الزمالك يستقر على محمد صبحى فى حراسة المرمى أمام الأهلى بالسوبر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - استقر الكولومبي خوان كارلوس أوسوريو، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادى الزمالك، على استمرار محمد صبحى فى حراسة مرمى الفريق الأبيض فى مباراة السوبر أمام الأهلى، المقرر لها 5 مايو المقبل بالإمارات.

ويؤجل أوسوريو تطبيق سياسة التدوير فى حراسة المرمى، إيماناً منه بأهمية هذا المركز، ورؤيته الفنية التى تقضى بضرورة منح الثقة كاملة للحارس الأساسي حتى يتعود على حساسية المباريات، ولا يفقد مستواه أو تركيزه حال إبعاده عن التشكيل الأساسى.

ويري أوسوريو أن هذه المرحلة تتطلب مشاركة محمد صبحى أساسياً في المباريات، ليس تقليلاً من مستوى محمد عواد الحارس البديل، ولكن بسبب ظهور صبحي بمستوى جيد، ورغبته فى منحه الفرصة كاملة للتعبير عن قدراته وإمكانياته الفنية.

ويبذل عواد جهداً كبيراً فى التدريبات للظهور مع الزمالك فى المباريات القادمة، في ظل الاعتماد على محمد صبحى فى حماية عرين الفريق الأبيض،حيث يغيب عواد عن حراسة مرمى الزمالك منذ منتصف فبراير الماضى،لمدة تخطت 10 مباريات متتالية في جميع البطولات.

في سياق مختلف، يواصل أوسوريو، تدوين ملاحظاته على لاعبى الأبيض بالقلمين الأحمر والأزرق، حيث يستعمل الأول لكتابة السلبيات والثانى للإيجابيات،حيث ظهر و في مران الزمالك اليوم، السبت، حاملاً القلمين بين جواربه.

وطالب أوسوريو لاعبى الفريق الأبيض بتنفيذ تعليماته في الملعب، والالتزام بالأدوار الدفاعية المكلفين من أجل الحفاظ على التوازن في الملعب،كما شدد عليهم بضرورة مراجعة أخطائهم في المباريات الماضية من أجل العمل على تلاشيها.