شكرا لقرائتكم خبر عن المصرى يقرر تفعيل بند شراء عبده يحيى من غزل المحلة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - استقر مجلس إدارة النادي المصري على تفعيل بند شراء عبده يحيى، مهاجم الفريق المعار من غزل المحلة حتى نهاية الموسم الجاري، وذلك بعد تألقه مع المصري، ونجح اللاعب فى حجز مقعد أساسى بين صفوف الفريق.

ومنذ انضمامه إلى المصري شارك عبده يحيى في 8 مباريات، سجل خلالها 3 أهداف، من بينها هدفه الأخير ضمن ثنائية المصري في الإسماعيلي، والتى صعدت بالفريق البورسعيدي لنصف نهائي كأس رابطة الأندية المصرية لكرة القدم.

وكان النادي المصري قد ضم عبده يحيى في الميركاتو الشتوي الماضي قادماً من غزل المحلة على سبيل الإعارة لمدة 6 أشهر مع وجود بند بأحقية الشراء، واتفق مسؤولو المصري مع غزل المحلة على الحصول على خدمات عبده يحيى مقابل مبلغ 2 مليون جنيه في 6 أشهر، على أن يصل المبلغ إلى 6 ملايين جنيه حال الحصول على خدماته بشكل نهائي في نهاية الموسم.

من ناحية أخرى، يستعد النادي المصري لمباراته المرتقبة أمام أسوان، في اللقاء الذي يجمع الفريقين الأربعاء المقبل ضمن منافسات الدوري العام، وكان المصري قد تعادل في المباراة الأخيرة بالدوري أمام البنك الأهلي سلبياً.

ويسعى جهاز المصري لمصالحة جماهير بورسعيد بعد تراجع نتائج الفريق في المباريات الأخيرة بالدوري، وآخرها التعادل مع المقاولون ثم الهزيمة من الاسماعيلي وأخيراً التعادل مع البنك الأهلي، وشدد حسام حسن على مهاجمي الفريق، بضرورة التعامل بتركيز مع اللمسة الأخيرة لتجنب إهدار الفرص كما حدث في المباريات السابقة.

ويحتل النادي المصري المركز السابع في جدول مسابقة الدوري برصيد 36 نقطة، حصدها الفريق البورسعيدي بعدما خاض 26 مباراة، حيث فاز المصري في 8 مباريات وتعادل في 12 لقاء وخسر 6 مواجهات أخرى، وسجل لاعبو المصري 24 هدفاً واستقبلت شباكهم 26 هدفاً آخر.