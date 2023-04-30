ليفربول أمام توتنهام ومواجهة صعبة لـ بيراميدز في الكونفدرالية.. جدول مباريات اليوم الأحد بالمواعيد والقنوات الناقلة

الشارقة - اميمة ياسر -

تقام اليوم الأحد، الموافق 30-4-2023، عدد من المباريات الهامة والمنتظرة في بطولات ومسابقات مختلفة، على جميع المستويات المحلي والأوروبي والإفريقي.

ففي كأس الرابطة، يواجه فيوتشر فريق حرس الحدود، على ملعب بتروسبورت، في دور ربع النهائي من البطولة المحلية.

ويصطدم ليفربول بنظيره توتنهام، على ملعب "أنفيلد"، ضمن منافسات الجولة 34 من بطولة الدوري الإنجليزي.

وفي الدوري الإيطالي، يواجه إنتر ميلان فريق لاتسيو، على ملعب سان سيرو، ضمن مواجهات الأسبوع 32.

ويواجه باريس سان جيرمان منافسه لوريان، على ملعب بارك دي برانس، ضمن منافسات الأسبوع 33 من بطولة الدوري الفرنسي.

وفي كأس الكونفدرالية الإفريقية، يلعب بيراميدز مواجهة أمام ميلانو يونايتد (مارومو جالانتس)، على استاد رويال بافوكينج، في إياب دور ربع النهائي.

ونستعرض لكم جدول مباريات اليوم الأحد بالمواعيد والقنوات الناقلة.

كأس رابطة الأندية

سيراميكا كليوباترا والبنك الأهلي، 6:30 بتوقيت مصر والسعودية، وتنقل عبر Ontime sports 1.

فيوتشر وحرس الحدود، 9:00 بتوقيت مصر والسعودية، وتذاع عبر Ontime sports 1.

الدوري الإنجليزي الممتاز

ليفربول وتوتنهام، 6:30 بتوقيت مصر والسعودية، وتنقل عبر Bein sports premium hd 1.

مانشستر سيتي وفولهام، 4:00 بتوقيت مصر والسعودية، وتذاع عبر Bein sports premium hd 1.

مانشستر يونايتد وأستون فيلا، 4:00 بتوقيت مصر والسعودية، وتنقل عبر Bein sports premium hd 2.

نيوكاسل وساوثهامتون، 4:00 بتوقيت مصر والسعودية، وتذاع على Bein sports premium hd 3.

بورنموث وليدز يونايتد، 4:00 بتوقيت مصر والسعودية، وتنقل عبر Bein sports xtra hd 1.

الدوري الإسباني

قادش وفالنسيا، 3:00 بتوقيت مصر والسعودية، وتذاع على Bein sports hd 1.

فياريال وسيلتا فيجو، 5:15 بتوقيت مصر والسعودية، وتنقل عبر Bein sports hd 1.

إسبانيول وخيتافي، 7:30 بتوقيت مصر والسعودية، وتذاع على Bein sports hd 1.

أتليتكو مدريد وبلد الوليد، 10:00 بتوقيت مصر والسعودية، وتنقل عبر Bein sports hd 1.

الدوري الإيطالي

إنتر ميلان ولاتسيو، 1:30 بتوقيت مصر والسعودية، وتذاع على AD sports premium 1.

ساسولو وإمبولي، 4:00 بتوقيت مصر والسعودية، وتنقل عبر Bein sports fr 7 hd max.

كريمونيزي وهيلاس فيورنا، 4:00 بتوقيت مصر والسعودية، وتذاع على AD sports premium 2.

نابولي وساليرنيتانا، 4:00 بتوقيت مصر والسعودية، وتنقل عبر AD sports premium 1.

فيورنتينا وسامبدوريا، 7:00 بتوقيت مصر والسعودية، وتذاع على AD sports premium 1.

يوفنتوس وبولونيا، 21:45 بتوقيت مصر والسعودية، وتنقل عبر AD sports premium 1.

الدوري الألماني

بايرن ميونخ وهيرتا برلين، 4:30 بتوقيت مصر والسعودية، وتذاع على Bein sports hd 3.

فولفسبورج وماينز، 6:30 بتوقيت مصر والسعودية، وتنقل عبر Bein sports hd 3.

الدوري الفرنسي

باريس سان جيرمان ولوريان، 6:05 بتوقيت مصر والسعودية، وتذاع على Bein sports hd 2.

موناكو ومونبيليه، 2:00 بتوقيت مصر والسعودية، وتنقل عبر Bein sports connect.

كليرمون فوت وستاد ريمس، 4:00 بتوقيت مصر والسعودية، وتذاع على Bein sports xtra hd 2.

تروا ونيس، 4:00 بتوقيت مصر والسعودية، وتنقل عبر Bein sports hd 7.

رين وأنجيه، 4:00 بتوقيت مصر والسعودية، وتذاع على Bein sports hd 6.

مارسيليا وأوكسير، 21:45 بتوقيت مصر والسعودية، وتنقل عبر Bein sports hd 2.

كأس الكونفدرالية الإفريقية

بيراميدز ومارومو، 8:00 بتوقيت مصر والسعودية، وتذاع عبر Bein sports hd 4.

الاتحاد المنستيري وأسيك ميموزا، 8:00 بتوقيت مصر والسعودية، وتنقل عبر Bein sports hd 6.

يانج أفريكانز وريفرز يونايتد، 5:00 بتوقيت مصر والسعودية، وتذاع عبر Bein sports hd 4.

الجيش الملكي واتحاد الجزائر، 11:00 بتوقيت مصر والسعودية، وتنقل عبر Bein sports hd 4.

نهائي كأس هولندا

أياكس وإيندهوفن، 7:00 بتوقيت مصر والسعودية، وتذاع عبر max sport 3 hd.

مباراة منتخب مصر الأولمبي والكونغو الودية

تقام المباراة في تمام الساعة 6 مساءً بتوقيت مصر والسعودية، وتنقل عبر Ontime sports.