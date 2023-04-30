شكرا لقرائتكم خبر عن على ماهر يبحث عن الفوز الـ21 مع فيوتشر فى مواجهة حرس الحدود والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يستعد فريق الكرة الأول بنادي فيوتشر، تحت القيادة الفنية لعلي ماهر مدرب الفريق، لخوض مواجهة مهمة أمام حرس الحدود فى التاسعة مساء اليوم، الأحد، ضمن منافسات الدور ربع النهائي ببطولة كأس رابطة الأندية المصرية لكرة القدم، والتى يحمل فيوتشر لقبها عن النسخة الماضية.

وخلال الموسم الجارى، قاد على ماهر فريق فيوتشر فى 37 مباراة محلية وأفريقية، نجح خلالها المدرب المخضرم فى تحقيق 20 انتصارا، وتعادل فى 13 مباراة، وخسر 4 مواجهات فقط، من بينهم هزيمتان في الدوري أمام الزمالك ثم الداخلية، فيما كانت الهزيمتان الأخيريان فى كأس الكونفدرالية الأفريقية.

وعقد علي ماهر، المدير الفني لفيوتشر، جلسة خاصة مع لاعبي فريق على هامش التدريبات، وطالب علي ماهر، لاعبي الفريق، بالتركيز على الفوز في اللقاء المرتقب للدفاع عن لقب البطولة التي يحملها فيوتشر من النسخة الماضية، خاصة بعد خروج الأهلي والزمالك من النسخة الجارية، حيث ارتفعت حظوظ فيوتشر للاحتفاظ باللقب للعام الثاني على التوالي.

ويحتل فيوتشر المركز الثاني في جدول مسابقة الدوري برصيد 49 نقطة، وذلك بعدما خاض فيوتشر 25 مباراة، حيث فاز في 13 لقاء وتعادل في 10 مباريات وخسر مباراتين، وسجل لاعبو فيوتشر 29 هدفاً واستقبلت شباكهم 15 هدفاً آخر.

ويستهدف فريق فيوتشر تحقيق إنجاز جديد في ثاني مواسمه بجدول مسابقة الدوري، وذلك من خلال حصد مركز متقدم والمشاركة في دوري أبطال أفريقيا في النسخة المقبلة، وذلك بعدما ودع كأس الكونفدرالية الأفريقية في النسخة القائمة من دور المجموعات.