شكرا لقرائتكم خبر عن ماذا قدم بيراميدز فى الكونفدرالية قبل إياب ربع النهائى أمام مارومو جالانتس؟ والان مع تفاصيل الخبر
بيراميدز استطاع التأهل لربع النهائي بعد الفوز على فيوتشر في الجولة الأخيرة من دور المجموعات بهدفين مقابل هدف فى التي أقيمت على ملعب استاد الدفاع الجوي.
بيراميدز وهلال الساحل السوداني
2/0 لبيراميدز في مباراة الذهاب
7/0 لبيراميدز فى مباراة العودة
دور الـ 32 مكرر
بيراميدز وفريق نيجيليك النيجري
1/0 لبيراميدز في مباراة الذهاب
3/0 لبيراميدز في مباراة العودة.
دور المجموعات
الجولة الأولى: التعادل مع الجيش الملكي المغربي 2/2 بالقاهرة
الجولة الثانية: التعادل مع فيوتشر 1/1
الجولة الثالثة: الفوز على إسكو دي كارا: 1/0
الجولة الرابعة: الفوز على إسكو دي كارا 4/1
الجولة الخامسة: الهزيمة أمام الجيش الملكي 1/0
الجولة السادسة : الفوز على فيوتشر 2/1
الدور ربع النهائي
التعادل مع مارومو جالانتس الجنوب أفريقي 1/1 في القاهرة
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