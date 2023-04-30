شكرا لقرائتكم خبر عن انطلاق ختام منافسات الاسكيت "فرق مختلط" بكأس العالم للخرطوش بالعاصمة الإدارية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - انطلقت صباح اليوم، الأحد، بمجمع ميادين الرماية بمدينة مصر الدولية للألعاب ‏الأولمبية بالعاصمة الإدارية الجديدة، ختام منافسات الاسكيت "فرق المختلط" وبداية تدريبات التِراب لبطولة كأس العالم لرماية الخرطوش، التي تقام في مصر خلال الفترة من 25 أبريل الجاري وحتى 5 مايو المقبل، بمشاركة أكثر من 450 رام ورامية من مختلف أنحاء العالم.

وأكد حازم حسني، رئيس الاتحادين المصري والأفريقي للرماية، أن المنافسات اليوم تشهدت قوة كبيرة، سواء على مستوى الرجال والسيدات، موضحا أن البطولة تشهد حضور أبطال العالم من جميع الدول وهذا ينعكس على قوة المنافسة فى البطولة.

وأضاف حسني، أن نجاح المنظومة الرياضية بسبب تكاتف جميع قيادات الدولة وتنفيذ خطة فخامة السيد رئيس الجمهورية لإظهار مصر بمظهرها الحضاري أمام العالم ضمن رؤية وزارة الشباب والرياضة للنهوض بالرياضة المصرية.