شكرا لقرائتكم خبر عن دييجو إلياس يتحدى فراعنة الاسكواش: أقدم أفضل مواسمي وهدفى التتويج ببطولة العالم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - رفع البيروفي دييجو إلياس، المصنف الأول عالمياً لرجال الاسكواش، راية التحدى قبل أيام قليلة من انطلاق بطولة العالم، التى تستضيفها شيكاغو الأمريكية خلال الفترة بين 3 إلى 11 مايو المقبل بقيمة جوائز مادية تصل إلى 500 ألف دولار للرجال ومثلهم للسيدات.

وأجرت رابطة اللاعبين المحترفين للاسكواش حواراً مع المصنف الأول عالمياً قبل البطولة المنتظرة جاء كالتالي:

ـ كيف تقيم مستواك هذا الموسم؟

"أعتقد أن هذا الموسم هو أفضل موسم لى حتى الآن، حققت نتائج جيدة فى بطولة أمريكا المفتوحة، وبطولة الأبطال، ونعم، أعتقد أننى أحتاج فقط أن أكون أكثر نضجًا فى الملعب وأن أبذل قصارى جهدى وأقوى بدنيًا، لقد شعرت بسعادة كبيرة لهذا الموسم.

وبعد ذلك مع كل النتائج وانتزاع لقب المصنف رقم 1 على العالم ، أعتقد أنني مارست بعض الضغط على نفسي في البطولات القليلة الماضية، لكن هذا يحدث، ونعم ، أعلم الآن بعد أن حصلت عليه ، أعتقد أنني مرتاح أكثر قليلاً وأنا مستعد لمحاولة الفوز بهذا.

هل يؤدي دخولك كمصنف أول فى بطولة العالم إلى زيادة الضغط؟

سأحاول فقط ألا أضع الكثير من الضغط على نفسي، أعتقد أنه إذا اضطررت إلى القيام بشيء ما فى البطولة لأصبح رقم 1 على مستوى العالم، فسيكون الأمر أسوأ.

أعني أنها أهم بطولة في العام، لذا حتى لو كنت رقم 1 فى العالم أو رقم 10 فى العالم ما زلت أرغب فى الفوز بها، لا بد لى من التدريب والاستعداد لذلك، وآمل أن أتمكن من الحصول على هذا اللقب.

كيف يتغير استعدادك للعديد من البطولات الكبرى؟

بطولة بريطانيا المفتوحة وبطولة العالم هما أهم بطولتين لهذا العام، لذلك بالطبع أردت أن أحصل على أفضل أداء لي من أجل البطولتين، ونعم ، أعتقد أنه أيضًا في البطولتين الأخيرتين في كناري وأوبتاسيا ، ربما لم أكن أشعر بهذا الشعور بالارتياح وكنت أعلم أن هاتين البطولتين قادمتين.

كيف تشعر جسديًا وما هي أهدافك في أبطال العالم؟

أشعر بشعور رائع لدي فريق رائع معي أيضًا مدربي، نعمل جميعًا معًا لأكون في أفضل حالة ممكنة، وأعتقد أن هناك ، أشعر بشعور رائع ، ولا يزال أمامي بضعة أيام حتى بطولة العالم، لذلك أعتقد أنني سأكون في أفضل حالاتي وهدفي هو المحاولة والفوز بها.

ماذا يعني الفوز ببطولة العالم لبيرو وأمريكا الجنوبية؟

سيكون رائعًا، سيكون مثل الحلم كأنه شيء كنت أعمل من أجله لسنوات عديدة، ونعم ، سأبذل قصارى جهدي هناك وأحاول ألا أضع هذا القدر من الضغط على نفسي وأذهب للاستمتاع به ، وآمل أن أفوز بالفوز .